Folklór, história aj zvyky goralov. Goralské slávnosti prilákali do Skalitého tisíce ľudí

Jedinečné Goralské slávnosti otvorili svoje brány už po 32. krát.

Cenu obce Skalité udelili in memoriam zakladateľovi slávností Pavlovi Capekovi. (Zdroj: Pavol Stolárik)

SKALITÉ. Folklór, históriu a zvyky goralského etnika, ktoré dodnes žije na hraničnom trojmedzí Slovenska, Česka a Poľska, predstavil 32. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Goralské slávnosti v kysuckej obci Skalité.

Goralské slávnosti sú v širokom regióne známe nielen bohatou návštevnosťou, ale hlavne bohatým a veľmi pútavým programom.

V nedeľu 25. júna ráno otvoril slávnosti jarmok tradičných slovenských ľudových remesiel a kultúrny program v podaní Ľudovej hudby Muzika zpod Trojaka. Na Skalitskym rynecku svoje umenie predviedli aj žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Skalité-Kudlov, šikovné deti z Kysúc. Veriaci sa mohli zúčastniť aj slávnostnej svätej omše v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa.

Popoludní pred hlavným programom prešli účinkujúci v krojovanom sprievode od obecného úradu do miestneho amfiteátra. V hlavnom programe do spevu aj tanca zahrali a zaspievali Goroľ muzička, Ľudová hudba Capkovci zo Skalitého aj FS Kyčera z Ochodnice. Hrou na heligónke potešili srdcia divákov Sandra Krčmáriková aj Vlasta Mudríková s Jozefom Opatovským a Harmonikovou akadémiou.

V programe účinkovali aj zahraničné ľudové hudby Bez mena z Českej republiky a Walasi z Poľska. Program zavŕšilo vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy.

„Táto tradícia spája celú dedinu, malých i veľkých. Naše tradície sú vzácne a musíme ich podporovať a aj vďaka nim sme všetci ako jedná veľká rodina,“ vyjadril sa starosta Skalitého Jozef Cech.

V tomto roku si účinkujúci aj diváci zaspomínali na zakladateľa Goralských slávností Pavla Capeka, ktorý nás opustil v minulom roku. Starosta Skalitého Jozef Cech mu in memoriam udelil verejné uznanie a ocenenie „Cena obce Skalité“, za výnimočný prínos k rozvoju, propagácií a reprezentácii Skalitého doma alebo v zahraničí. Cenu prevzal jeho syn Roman Capek.

„Veľmi ťažko sa mi o tom hovorí, spomienky sú stále živé. Aj odspievať prvé piesne po spomienke na môjho otca bolo veľmi ťažké. Chcel by som však, aby si ho ľudia pamätali ako veselého človeka s úsmevom na tvári, ako všetkých zabáva na vystúpeniach svojimi vtipmi,“ povedal rozcítene syn Roman Capek po prevzatí ocenenia.

Ako každý rok si organizátori pripravili výzvu pre všetkých návštevníkov.

„Podujali sme sa vytvoriť nový slovenský rekord a zápis do knihy slovenských rekordov a to Najväčší počet ručne vyrazených plakiet. Tie sa razili za tepla do preglejky. Rekord sa podaril. Za šesť hodín sa podarilo zhotoviť 1291 kusov plakiet,“ opísal starosta Skalitého.

Na dodržiavanie pravidiel dohliadal riaditeľ Knihy slovenských rekordov Igor Svitok, ktorý certifikát o rekorde odovzdal do rúk prednostu obecného úradu Petra Ivaneka. Keďže takýto rekord ešte v Knihe Slovenských rekordov nie je ešte evidovaný, ide o ustanovujúci rekord.

Na svoje si prišli aj fanúšikovia futbalu. Na ihrisku si sily zmerali tímy internacionálov Skalité – Lednické Rovne. Celý program sa ukončila na námestí ľudová zábava so skupinami Arzén a AT Band.

„Touto cestou by som sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí nám počas krásnej nedele darovali takéto krásne emócie a spomienky, na ktoré tak skoro nezabudneme. Tešíme sa už na ďalší ročník,“ uzavrel Jozef Cech.