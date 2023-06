Na Kysuciach jazdí vlak ako v známej českej komédii. Ľudia sú nespokojní

Na nový grafikon, ktorý vstúpil do platnosti 10. júna, sa spustila lavína kritiky.

VYSOKÁ NAD KYSUCOU. „Nevystupovat, nezastavujem, máme spoždění, jede se furt!“

Niektoré citáty sú jednoducho nadčasové. Je dobré sa na nich pobaviť v televízii. Horšie je, keď sa z komédie stane reálna dráma.

Takáto je realita na trati medzi Čadcou a Makovom. Aj ďalšia zmena cestovného poriadku od 10. júna sa stretla u cestujúcej verejnosti s nepochopením. Ľudia hromžia, nemajú sa ako dostať do práce či škôl.

Železničná spoločnosť Slovensko rozhodla, že vlak odchádzajúci pred piatou ráno z Čadce smerom na Makov stojí len na vybraných zastávkach Čadca zastávka, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou.

Na ostatných zastávkach a v železničných staniciach z technologických dôvodov nezastavuje.

Zrušili päť zastávok

Ľudia, ktorí by chceli nastúpiť či vystúpiť na zastávkach Raková, Staškov zastávka, Podvysoká, Turzovka zastávka či Nižný Kelčov, majú jednoducho smolu. Musia prejsť z lazov ďalšie kilometre navyše, aby sa k vlaku dostali.

Nahnevané ohlasy zo strany cestujúcej verejnosti evidujú aj na obecnom úrade.

„Možno budeme mať šťastie a takýto prejazd bez zastavenia nám oznámi šarmantná vlaková sprievodkyňa ako v Slnce, seno, jahody. To by však bola slabá náplasť na vzniknuté problémy. Každý deň počúvam, čo ľuďom takáto zmena grafikonu spôsobila, aké komplikácie musia denno-denne prežívať a riešiť, koľko kilometrov naviac najazdiť a koľko času im to uberie, no pomôcť im nedokážem,“ krúti hlavou starosta Vysokej nad Kysucou Anton Varecha nad poslednou zmenou.

Vysvetľuje, že so zmenou grafikonu samospráva nemá nič spoločné a návrh úpravy nebol so zástupcami obce konzultovaný.

„Zmena sa tak udiala o ľuďoch bez ľudí. Dnes, keď hovoríme o tom, že chceme dostať ľudí z áut do verejnej dopravy a teda autobusov, ale najmä vlakov, tak ideme rušiť zastávky tak, aby to ľudí demotivovalo využívať verejnú dopravu a znovu sadnúť do áut? Kde je logika?“ pýta sa starosta. Vedeniu železníc adresoval otvorený list.

„Požadujeme, aby vlak jednoznačne zastavoval na všetkých vlakových zastávkach, predovšetkým aj na zastávke Nižný Kelčov! Nerozumieme odôvodneniu „z technologických dôvodov“, keď nástupište na vlakovej zastávke Nižný Kelčov bolo modernizované,“ vytýka Anton Varecha.

Zrušia vlakové spojenie na Makov?