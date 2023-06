Mávate neovládateľnú chuť na sladké? Môžete to pomerne jednoducho zmeniť, hovorí vedec

Narušenie črevného mikrobiómu sa spája s mnohými chronickými ochoreniami.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. O črevnom mikrobióme sa na Slovensku hovorí čoraz častejšie, stále však nie dostatočne často. Práve jeho narušenie sa spája s mnohými chronickými chorobami. S otázkami o črevnom mikrobióme a probiotikách sme sa obrátili na vedca Martina Harantu.

„Častou chybou je ľuďmi neuvedomený fakt, že existuje naozaj obrovské množstvo rôznych druhov probiotík a tie účinky sú kmeňovo špecifické. Teda každý kmeň je zameraný na inú oblasť nášho zdravia a keďže sa ani na škatuliach neudáva, na čo je probiotikum určené, bežný Slovák má len nízku šancu zistiť, ktorý by vyhovoval práve jemu,“ prezrádza v rozhovore.

Dnes sa čoraz častejšie stretávame s pojmom probiotiká. Mal by ich užívať každý alebo len nejaká určitá skupina ľudí?

V princípe je to tak, že probiotiká sú robené práve pre zdravých ľudí. Takže slúžia ako prevencia. To znamená, že probiotiká sa odporúčajú najmä počas záťažových období.

Záťažové obdobia môžu byť aj psychického rázu napríklad aj skúškové obdobie u študentov, kedy vplyvom stresu a nedostatku spánku dochádza k poškodeniu mikrobiómu.

Vtedy má zmysel podporiť imunitu, podporiť črevný mikrobióm. Telo však za každých okolností potrebuje prebiotiká, čiže vlákninu. Či už jeme vlákninu v rámci stravy, alebo si ju dopĺňame výživovými doplnkami práve preto, že je jej v strave málo. Dostatočné množstvo prebiotík je veľmi kľúčové pre dlhodobé zdravie.

Probiotiká si možno predstaviť ako živé zvieratá. Prebiotiká sú ich potravou, čiže sú to zložky, ktoré dokážu vyživovať konkrétne baktérie. Definícia hovorí, že prebiotická zložka musí byť výživou prospešná a špecificky viazaná na konkrétny druh baktérií.

V rozhovore sa dočítate: čo všetko ovplyvňujú črevné baktérie,

čo je to mikrobióm a kedy dochádza k jeho narušeniu,

čo sú to personalizované probiotiká a pre koho sú vhodné,

ako dlho má človek probiotiká užívať, aby pocítil výsledky,

viac o histamínovej intolerancii,

čo všetko negatívne ovplyvňuje trávenie,

ako si udržať zdravý črevný mikrobióm,

kto je Martin Haranta.

Väčšina lekárov odporúča probiotiká pri užívaní antibiotík. Prečo je to dôležité?

Antibiotiká sú často robené ako širokospektrálne. To znamená, že zabije rôznorodé baktérie, nie konkrétne. Je to skvelé, ak trpíme bakteriálnou infekciou, je to veľmi efektívne, ale bohužiaľ vedľajší efekt je ten, že zničia aj všetko dobré v našich črevách. To sa často prejavuje napríklad hnačkami, keďže dobré baktérie zomreli a neplnia si svoju funkciu.

Práve preto sa vždy odporúča, aby sa užívali probiotiká, a tým sa výrazne znížili tieto vedľajšie účinky, okrem toho sa výrazne rýchlejšie zregenerujú črevá už po dobratí antibiotík. Ja odporúčam užívať aj probiotiká aj prebiotiká.

Ako konkrétne nám pomáhajú?

Probiotiká majú dve základné funkcie a to signálnu funkciu, čo znamená, že vykonáva konkrétnu vec v organizme. Napríklad vyprodukuje vitamín, upraví imunitu, pomáha pri rozklade žlčových kyselín alebo zníži cholesterol.

A druha funkcia je, že zmení mikrobiotu ako takú - zlepší jej stav. Majú mnoho účinkov, ktoré pracujú nielen v črevách ale aj mimo čriev, napríklad ovplyvnenie mozgu, kože, pľúc, pečene.

Môže si človek probiotikami aj ublížiť?

Ak probiotiká neužívate správne, alebo si zvolíte nesprávne, potom neuvidíte žiaden efekt a v tom horšom prípade si môžete aj ublížiť, z čoho vyplýva, že majú zlú reklamu často aj medzi lekármi.

Niektoré probiotické kmene sú kontraindikované, čiže sa nesmú užívať pri niektorých chorobách. Napríklad ľudia ako ja, ktorí majú Crohnovu chorobu, nemôžu užívať veľmi populárny kmeň Lacticaseibacillus rhamnosus GG, ktorý je silne protizápalový avšak kontraindikovaný pri Crohnovej chorobe, a teda môže byť nebezpečný.

Probiotických kmeňov je teda viac.

Probiotických kmeňov je obrovské množstvo. Väčšia je pod tým istým druhom. Napríklad Lactobacillus Acidophilus je druh, pod ktorým sú stovky kmeňov – 01, 02, 03, 04 a tak ďalej.

Pritom každý z týchto kmeňov má isté vlastnosti, jeden pomáha alergiám, jeden pri trávení, je tam variabilita, a keď príde človek do lekárne, niektoré probiotiká majú napísané len že Lactobacillus Acidophilus, bez čísla.

Preto aj keď sa ma známi opýtajú, či je toto dobré probiotikum, tak ani ja neviem, aký je to kmeň, neviem čo robí, nie je to správne označené. Takže áno, v horšom prípade si môžeme ublížiť.

My sa preto špecializujeme na personalizované a cielené probiotiká, aby ľudia jasne vedeli pri akom probléme, ktoré probiotiká zvoliť, či už vás trápia alergie, histamínová intolerancia, tráviace ťažkosti a iné.

Čo všetko ovplyvňujú črevné baktérie? Rozprávame sa len o trávení, alebo majú vplyv aj na iné procesy v tele?