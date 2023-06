Čarovná lúka rozkvitá, v boji s burinou pomáhali aj dobrovoľníci

Najkrajšia lúka na Slovensku pripravila na túto sezónu mnohé prekvapenia.

OŠČADNICA. Jar a leto sú najkrajšie ročné obdobia práve pre tých, ktorí si radi sediac na lúke vychutnajú výhľad na pole s nádhernými kvetmi, farebnými motýľmi, počúvajúc bzukot včiel a koncert cvrčkov.



Aj čarovná lúka v Oščadnici sa už od skorej jari pripravuje na hlavnú sezónu. V minulom roku ju navštívili tisíce ľudí. Okrem zamilovaných párikov z celého Slovenska, ktoré si prišli urobiť romantické fotky v kvetinovom zátiší, obdivovali krásy farebných kobercov návštevy z celého sveta. Často tu bolo okrem včiel počuť zvuky rôznych hudobných nástrojov, veď toto miesto si vybrali ako kulisu pre videoklipy hudobníci zo širokého okolia.

Brány otvorí koncom júna

“Lúka zažila viac návštevníkov, ako sme kedy čakali. Boli tu turisti z Austrálie, z Dubaja, Egypťania, mnoho Čechov aj Poliakov. V tomto roku sme zasial trochu neskôr, opäť sme bojovali s mokrou zeminou. Ľudia sa nás už pýtajú, kedy lúku sprístupníme verejnosti. Ak všetko pôjde podľa plánov, koncom júna otvoríme brány. Začiatkom júla by mala zakvitnúť celá lúka, takže prázdniny a letná sezóna budú pre návštevu ten ideálny čas,” informovala Martina Kucharčíková z Občianskeho združenia Nádej pre budúcnosť s tým, že keď vojdete na lúku, celé telo pocíti zmenu.

”Prenesiete sa z hustej zástavby do zmyselnosti našej krajiny, pocítite spojenie s prírodou, či už prostredníctvom vôní, alebo živosti farebných kvetov,” opísala.

No ani toto romantické miesto sa nevyhlo boju so všade sa rozpínajúcimi náletovými rastlinami a burinou. Špecialisti so záhradníckeho centra v Oščadnici si spolu s dobrovoľníkmi vyhrnuli rukávy a začali sa pasovať s vysokou burinou, ktorá takmer úplne pohltila pole vlčích makov.

Bojovníci s burinou

“Opäť v tomto roku bojujeme s mokrou hlinou a kvantami buriny. Keby sme pole nevypleli, mak by burina úplne prikryla. Požiadali sme dobrých ľudí, aby nám s tým pomohli. Dobrovoľníci sú pre našu činnosť absolútne nevyhnutní. Nie je to prvýkrát, čo sa spoliehame na pomoc týchto úžasných jednotlivcov, ktorí sa neboja trochu si zašpiniť ruky nielen pri vypletí buriny, odstránení invazívnych rastlín, ale aj pri ďalších prácach,” doplnila Kucharčíková.

V poslednú júnovú sobotu, keď niektorí ľudia pripravovali drevo, stavali jánske vatry a tešili sa na večerné oslavy, obsadili dobrovoľníci zelené záhony, natiahli si rukavice a pustili sa do likvidácie nechcenej buriny. Nechýbal živé rozhovory, smiech a dobrá nálada.

“Dopoludnia sme ich vyviezli viac ako sto,” povedal mladík tlačiaci pred sebou vo fúriku kopec zelenej rastlinnej zmesi.

“Odstraňovanie buriny je ako meditácia v prírode, únik z každodenného života. Vraj môže znížiť stres, depresiu a úzkosť a zároveň zvýšiť celkové zdravie a spokojnosť so životom. Je to dobrý pocit takto pomôcť a popri tom si užiť nenahraditeľný pohyb na čerstvom vzduchu,” usmievajúc sa dodal vodič fúrika.

Levandule, maky, letničky aj hortenzie

“Je to veľmi veľa práce, no s ohľadom na našich návštevníkov chceme, aby kvetové záhony vyzerali čo najlepšie, takže keď prídete, vždy je v rozkvete niečo nové. Aj v tomto roku bude lúka rozdelená na sektory. Dominovať jej bude fialový koberec z kvetov levandule a červené divé maky. Spodnú časť lúky budú skrášľovať letničky a po bokoch sme v pásoch v trojmetrovej šírke vysadili viac ako sto kusov hortenzií metlinatých aj kalinolistých, takže lúka získa opäť iný vzhľad. Zatiaľ sú to len malé rastlinky, ktoré sa budú postupne rozrastať a plnohodnotný výsledok uvidia návštevníci v budúcom roku, no bude sa na čo pozerať,” konkretizovala Martina Kucharčíková.

Aby sa podarilo docieliť efekt súvislého farebného koberca, levandule bolo potrebné na jar zostrihať, aby zhustli a podrástli.

„Uvidíme, do akej miery zasiahne do rastu aj v tomto roku sucho. V minulom roku lúka zakvitla aj žltou horčicou. Túto časť sme na jar vysiali ďatelinou purpurovou, ktorá nám zároveň poslúžila ako zelené hnojenie vďaka svojej schopnosti fixovať dusík. Vznikol tak nádherný karmínovo červený koberec. Teraz je na tomto mieste vysiata facelia vratičolistá, ktorá bude kvitnúť modrofialovou farbou. Facélia je medonosná rastlina, veľmi láka včely a pri ideálnom počasí môže kvitnúť takmer jeden a pol mesiaca,“ doplnila Martina Kucharčíková.

Romantická fotografia z lona prírody

Plánov do budúcnosti majú záhradníci z čarovnej lúky veľa. Okrem stálic, ktorými ostanú červené maky a levandule, chcú ľuďom ukázať ďalšie zaujímavé rastliny.

„V minulom roku to boli liečivé byliny, teraz letničky. Chceme udržať lúku stále rozkvitnutú a atraktívnu, no všetko závisí od počasia. Keďže ide o rôzne rastliny, tak aj ich kvitnutie môže byť v rôznom čase. Predsa len pracujeme s prírodou, a teda sa musíme prispôsobiť my,“ vyjadrila sa Kucharčíková a dodala, že hlavným cieľom je práve to, aby tu ľudia mohli načerpať energiu z prírody, užiť si krásu farieb, vôní rastlín a k tomu patrí aj pekná fotografia.

Na lúke tak už v minulom roku pribudli rôzne dizajnové zaujímavosti, rekvizity k foteniu, ako napríklad retro bicykle, hojdačku, lavičky. Aj čo sa týka dekorácií, plánov je neúrekom.

„Pri vchode by sme chceli vysadiť dva dominantné stromy a rozmiestniť brány z ruží, ktoré by sa stali fotomiestami, napríklad pre svadobné páriky. Zároveň vyčleniť miesta, kde by si mohli rodiny s deťmi urobiť piknik a stráviť tu príjemný deň. Čo sa týka využitia, plánujeme v budúcich rokoch aj samozber levandule a chceli by sme sa pustiť aj do spracovania rôznych produktov. Našim tajným snom je, aby niekde v blízkosti boli úle so včielkami, ktoré by robili čarovný med z čarovnej lúky,“ opísala plány Martina Kucharčíková.

„Času a energie si vyžaduje lúka dosť, ale veríme, že to nie je zbytočné, a vytvárame krásny kút, kam sa bude každý rád vracať. Srdečne teda všetkých pozývame a tešíme sa na každého návštevníka,“ dodala na záver.

Pre tých, ktorí by okrem fotografovania farebných krás chceli v Oščadnici stráviť čas aj aktívnym odpočinkom, popri Čarovnej lúke vedie aj Zbojnícky chodník až na vrchol Veľkej Rače. Na ňom je osadených päť veľkých drevených sôch od akademického sochára Jozefa Mundiera. Okrem sôch po trase objavíme dve rozhľadne, odkiaľ vidíme nádherné scenérie, aj miesta na opekanie.