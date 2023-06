V Krásne nad Kysucou pribudne ambulancia všeobecného lekára

Ambulancia pacientom chýbala, ošetrenie museli hľadať v okolitých zariadeniach.

Po uzatvorení ambulancie všeobecnej lekárky ostalo v Krásne nad Kysucou bez všeobecného lekára viac ako tisíc ľudí, ktorí si museli hľadať nového v iných zdravotníckych zariadeniach.

Situácia sa mení k lepšiemu, radnica sa dohodla s novou všeobecnou lekárkou, ktorá by mala začať ordinovať už počas prázdnin. Mesto dokonca začalo s rekonštrukciou priestorov pre novú ambulanciu. Prínosom to bude pre všetkých obyvateľov, no hlavne pre imobilných pacientov, ktorí boli nútení hľadať ošetrenie u lekárov od Čadce až po Kysucký Lieskovec.

„Ambulancie v zdravotnom stredisku sa odpredali do súkromného vlastníctva, čo bolo chybou. Preto teraz hľadáme možnosti, ako ich odkúpiť späť do vlastníctva mesta. V minulosti sme už zo skladových priestorov vybudovali gynekologickú ambulanciu. Do prerábky sme sa pustili opäť, časť prerábame z komerčných priestorov a dohodli sme sa s majiteľmi lekárne na uvoľnení priestorov. Vybúrali sa okná, celý priestor sa presvetlil, postavili nové priečky, hygienické zariadenia,“ konkretizoval primátor Jozef Grapa.

„Opäť sa o niečo zlepší dostupnosť zdravotných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu. Všeobecná lekárka v meste chýbala. Zohnať lekára je v tomto období nad ľudské sily, mal by to riešiť štát, samosprávny kraj. Ale dovolať sa niekde pomoci nie je možné, preto som rád, že sa táto dobrá vec podarila. Dúfam, že aj toto prispeje, aby naši obyvatelia nemuseli dochádzať za ošetrením do vzdialených zdravotníckych zariadení,“ vyjadril sa primátor mesta.

Rekonštrukčné práce predpokladá radnica na dva mesiace a nová všeobecná lekárka by mala začať ordinovať už počas augusta.

„Aj keď to nie je malá investícia, priestory spĺňajú bezbariérovosť, vylepšia sa podmienky aj pre existujúcu gynekologickú ambulanciu, zväčšia sa priestory čakárne,“ uzavrel Grapa.

