Schaeffler otvoril na Kysuciach vývojové centrum. Zamestná päťsto ľudí, mnohí sa vrátia zo zahraničia

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Najväčší zamestnávateľ v regióne, spoločnosť Schaeffler, otvorila v Kysuckom Novom Meste výskumné a vývojové centrum pre elektromobilitu a inteligentné podvozkové systémy.

Investícia do jeho vybudovania dosiahla 20 miliónov eur, počet zamestnancov by sa mal do roku 2025 zvýšiť zo súčasných 350 na 500. Po otvorení centra o tom vo štvrtok informoval konateľ a riaditeľ spoločnosti Schaeffler na Kysuciach Milan Jurky.

Podľa jeho slov sa z pohľadu mobility sústreďujú na vývoj a výskum pohonu nových jednotiek pre čisto elektrické, ale aj hybridné vozidlá a autonómne automatické riadenie, ktoré majú byť budúcnosťou svetového motorizmu.

"Našou výhodou je, že výskum a vývoj je prepojený s výrobou. Vyvíjané produkty sa neskôr realizujú vo forme prototypov a otestujú sa v laboratóriách. V prípade, že sa rozhodne o ich výrobe v našom podniku, sme schopní ich okamžite do výroby zapracovať, čo považujeme tiež za veľkú devízu," povedal Jurky.

Elektromobilita pritiahla mladých zo sveta

Štvorposchodové vývojové centrum má 4000 štvorcových metrov, čo predstavuje plochu veľkého futbalového ihriska. Ďalších 4000 m2 tvoria priestory na testovanie s technológiami stanicami.

V kysuckej pobočke spoločnosti Schaeffler pracuje 4300 ľudí dvadsiatich národností, z nich je 350 vo vývoji. Uplynulá pandémia im pri nábore kvalitnej pracovnej sily pomohla.