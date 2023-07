Nájdete v nej tŕňovú korunu aj horiaci krík. Unikátna biblická záhrada je oázou pokoja aj poznania

Biblická záhrada je nielen zaujímavá, voňavá, ale i náučná. Nájdete v nej všetky rastliny spomínané v Biblii a iných svätých knihách.

Záhradné rastliny sú neustále zmieňované aj v jednej z najčítanejších, najvplyvnejších a aj najpredávanejších kníh ľudstva, v Biblii. V skutočnosti je v písmach zaznamenaných viac ako 125 rastlín, stromov a bylín.

V knihe Genesis sa píše: "Pán Boh vzal človeka a usadil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil." Začalo sa teda prepletené puto ľudstva so zemou a vzťah muža so ženou (Evou), ale to je iný príbeh.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V čase najprísnejších protipandemických opatrení proti šíreniu COVID 19, vrátane zákazu vychádzania, v atmosfére ticha a samoty sociálnej izolácie začala v okolí fary v dedine Vysoká nad Kysucou vyrastať biblická záhrada. Ide o tematickú záhradu, v ktorej rastú okrem ebenu všetky stromy a kríky spomenuté v Biblii, vrátane všetkých rajských stromov a najvýznamnejších rastlín Svätej zeme.

Prečítajte si

Prečítajte si Slovenskému unikátu neodolali ani Austrálčania, čarovná lúka už rozkvitá Čítajte

Flóra Biblickej záhrady vo Vysokej nad Kysucou vytvára pomyselný trojlístok arboréta s dôrazom na biblické dreviny, rozária a ovocného sadu. O vznik záhrady sa v tom období postaral pán farár František Mikuláš a pani Kamila Gabošová. Vybrané druhy rastlín získali aj od Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave. Na Kysuciach tak vznikol nový produkt sakrálnej turistiky, v našich končinách neznámy. Najviac biblických záhrad je vo Švajčiarsku, v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a Taliansku a v posledných rokoch vyrastajú aj u našich severných susedov v Poľsku.

Ďalej sa dozviete Ako vznikol nápad vysadiť na Kysuciach biblickú záhradu

Aké rastliny, stromy a kríky môžu ľudia v záhrade vidieť a v akých súvislostiach sa spomínajú v Biblii

Prečo je v záhrade aj rozárium (ružový sad) a čím je výnimočné

Čo je strom pokoja a prečo je vo Vysokej nad Kysucou

Aký bude ďalší osud biblickej záhrady

Pri vstupe do záhrady sa nachádza Covidový stĺp s prekladom: "Srdce Ježišovo, prameň života a náš pokoj, buď svojmu ľudu bezpečným útočiskom v čase nákazy... " Všetky písmená v latinskom texte, ktoré sú zároveň rímskymi číslicami, sú zvýraznené a ich výsledná hodnota je 2021.

„Našou víziou bolo vytvoriť zaujímavú a náučnú záhradu, ktorá bude miestom, kde sa Vám odkryjú nové pohľady nielen na rastliny, ale i na Sväté písmo. Prehliadka sleduje cestu ľudstva opísanú v Biblii. Od Stromu poznania dobra a zla, o ktorom sa hneď na prvých stranách zmieňuje prvá kniha Svätého písma – Genezis, ku Stromu života spomínanému v závere poslednej biblickej knihy Zjavenia apoštola Jána,“ opísal nápad správca farnosti vo Vysokej nad Kysucou František Mikuláš. Viac prezradil v rozhovore.

Mnohí nachádzajú pri záhradníctve pocit pokoja, ktorý je podobný meditácii alebo modlitbe. Čo vás priviedlo k myšlienke vytvoriť tento unikátny priestor?

Vyrastal som v paneláku a do Vysokej nad Kysucou neprišiel s tým, že budem záhradkárčiť. No keď začal ten lockdown a bolo možné vychádzať len sto metrov od domu, čo vychádzalo po kostol, cintorín a záhradu.