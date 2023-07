Bociania telenovela skončila šťastne. Jeden pár chová mláďatá, druhý stavia hniezdo

Sledovanie starostí a radostí bocianích rodiniek je plné prekvapení.

KYSUCE. V apríli sa aj na Kysuce vrátili bociany zo svojich zimovísk v južnej a severnej Afrike, aby priviedli na svet svoje potomstvo. Podľa slov riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce Jána Korňana sa situácia s počtom bocianov na Kysuciach v posledných troch rokoch pomaly zlepšuje a ochranári pozorujú zvýšený výskyt aj nehniezdiacich jedincov.

„Tie bociany, ktoré tvoria páry, zahniezdia v oblastiach s dostatkom potravy. Na Kysuciach bolo v minulosti v podstatne viacej párov hniezdiacich bocianov. Žiaľ väčšina stromov, na ktorých hniezdili, bol fyzicky zlikvidovaná, hniezda boli zhadzované z komínov. Pred pár rokmi bolo vidieť hniezdiaceho bociana na Kysuciach raritou, v celom regióne ostali len dva páry na Rakovej a v Kysuckom Lieskovci,“ vysvetlil Ján Korňan.

„Prvý pár bocianov bielych bol pozorovaný v roku 1968 v Kysuckom Novom Meste na budove terajšej reštaurácie U bociana. Ich hniezdo bolo však pri rekonštrukcii strechy zhodené. Odvtedy tam bociany nehniezdia. Skúšali sme im aj nové hniezdo postaviť, aby sme zvýšili pravdepodobnosť ich návratu. No nevrátili sa, aj keď pár bocianov sme v okolí Kysuckého Nového Mesta pozorovali,“ doplnil riaditeľ Správy CHKO Kysuce.

Mláďatá naberajú odvahu

Po výmene partnera sa po znáške v hniezde v parčíku s bustou Jána Palárika v Rakovej objavili dve biele hlavy bocianích mláďat. V týchto dňoch už stoja na hniezde a rozťahujú krídla, rozcvičujú sa pred svojim prvým letom. Rodičia už nechávajú mláďatá samé v hniezde a starajú sa o potravu a vodu.

„Mláďatá majú radi, keď pofukuje vietor, ktorý ich nadnáša, mávajú krídlami, rozcvičujú sa a naberajú odvahu. Potom postupne opustia hniezdo, hľadajú s rodičmi potravu, skúmajú okolie. Operence majú v obci krásny život, ľudia ich v pokoji nechajú nazobať sa plodín, ktoré pestujú na poli. No toto je pre ne aj jedno z najkritickejších období, pretože nevedia rozoznať nebezpečenstvo. Mnohé sa zrania aj zahynú pri strete s elektrickým vedení či autami na cestách. Do hniezda sa vracajú až do konca augusta, kedy napokon odletia na zimoviská,“ ozrejmil Ján Korňan.

Hniezdo rodinky bocianov z rakovej sleduje aj oko kamery napojenej na internet. Z mláďat aj z ich rodičov sa stali hviezdy reality šou, ktoré sú sympatické aj zarytým odporcom takýchto programov. Vďaka technike môže vtáky na internetovej stránke kukaj.sk pozorovať každý a kedykoľvek. Bociany si na kameru bez problémov zvykli. Pomocou kamery sledujú kŕmenie a hniezdenie a prvé skúsenosti s lietaním aj žiaci tamojšej základnej školy.

Hniezdo stavajú na herni

Skrátka však neprišiel ani odvrhnutý samec. Zoznámil sa s novou družkou a spoločne začali stavať hniezdo.

Párik bocianov stavia hniezdo na herni v Čadci. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Samček sa najskôr zdržiaval v okolí Rakovej, potom na lúkach za nemocnicou a neskôr sa presunul na sútok Kysuce a Čierňanky, kde zbieral potravu. Tu sa zoznámil s družkou a hniezdo začali stavať na jednom z komínov terajšej herne, bývalého domu pionierov. Základy sú postavené a je vysoko pravdepodobné, že na budúci rok hniezdo dostavajú a možno aj vychovajú svoje potomstvo,“ informoval riaditeľ Správy CHKO Kysuce.

V minulom roku pozorovali kysuckí ochranári nový pár aj na Svrčinovci, kde začali stavať hniezdo na starom komíne vedľa základnej školy a vrátili sa tam aj v tomto roku. Ďalší bocianí pár zaznamenali aj v okolí Turzovky.

Denný režim bocianov pozorujú školáci

Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života blízko ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu. Preto sa školy, v ktorých blízkosti je bocianie hniezdo, zapájajú do pozorovaní bocianov v ich prirodzenom prostredí. Do pozorovania hniezda sa zapojili aj štvrtáci zo Základnej školy vo Svrčinovci. O živote vtákov sa tak naučia viac ako z učebníc biológie.

Tobias zapisuje pozorovania hniezda bociana vo Svrčinovci. (zdroj: Pavol Stolárik)

„Spolu s ochranármi sme v minulom roku pripravili hniezdo, ktoré naši hasiči pomocou vysokozdvižnej plošiny vyniesli na starý komín, ktorý dobre vidieť cez okná našej školy. No zahniezdili až v tomto roku. Hneď sme vedeli, že sa niečo deje, pretože okolo hniezda lietalo až päť bocianov a o toto miesto sa doslova bili,“ povedala starostka Svrčinovca Renáta Majchráková.

Deti začali bociany pozorovať od apríla a svoje poznatky si zaznamenávali na papier. Okrem pozorovaní pokračovali v škole aj aktivitami, ktoré sú zamerané na tvorivé činnosti a hry, ktorých hlavnou témou je bocian biely. Keďže bociany odlietajú až koncom augusta, v pozorovaní budú deti pokračovať aj cez prázdniny.

„Bociany sme pozorovali odvtedy, ako sa v hniezde usadili. Bociany väčšinou času spali, upratovali hniezdo, alebo si čistili pierka. Potom sa začali páriť, prenikavo klepotali zobákmi, opravovali hniezdo a nosili potravu,“ opísal pozorovanie hniezda štvrták Tobias Bajánek.

„Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho,“ uviedla regionálna koordinátorka programu Bocian pre Kysuce Katarína Kyselová.

Tých, ktorí sa s pozorovaniami popasujú najlepšie, ocenia ochranári hodnotnými cenami.