Vladimír Kormanec sa po štvrtý raz pasoval s traťou extrémnych triatlonových pretekov Grizzlyman

Vo svojej vekovej kategórii finišoval na štvrtom mieste.

Štvrtý ročník jedného z najťažších extrémnych triatlonov v Európe odštartoval pri vodnej nádrži Olešná v Českej republike 1. júla 2023 o štvrtej ráno. Organizátori sľubovali poriadnu nálož kilometrov a prevýšenia 6 300 m, no trate boli kvôli rôznych technickým obmedzeniam pred štartom ešte skomplikované. K pretekárom náročného triatlonu patrí predovšetkým elita domácej triatlonovej sféry, ale zastúpenie bolo i zo Slovenska, Španielska či Ameriky.

Spomedzi pretekárov tu ako jeden z troch Slovákov po štvrtýkrát štartoval aj Vlado Kormanec z TJ Tatran Krásno nad Kysucou, ktorý nám ponúkol detaily z jeho športového zážitku: „Takmer štvorkilometrové plávanie začalo ešte za tmy o 4:00 h. Prebiehalo bez problémov, z vody som vychádzal v pohode, na bike som ale nasadal úplne premočený a za hustého dažďa, ktorý nás lokálne sprevádzal do poobedia. Kopcovitá cyklistika bola ťažká a veľmi rýchla. Niektoré úseky boli mokré a šmykľavé, preto som rýchle zjazdy horských prechodov nešiel naplno, čo ma stálo stratu v poradí aj napriek výdatným cyklistickým súbojom počas celej cyklistiky. Na konci 190-kilometrovej cyklistiky som pred príchodom do bežeckého depa dostal defekt zadného kolesa, ale zásadne ma to nezdržalo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poobede sa počasie zmenilo na typické letné a ťažký horský 42-kilometrový maratón sme bežali za sparného horúceho, ale jasného počasia, ktoré nám ukázalo krásne panorámy Beskýd. Žiaľ, asi po polhodine behu som zistil, že povinný čip s GPS ostal v depe na bicykli a bolo potrebné sa poň vrátiť. Beh sa nám tak natiahol na takmer 50 km a asi hodinovú stratu som už nedokázal vyrovnať. Bežecká časť viedla po značených turistických chodníkoch, skalách a lúkach. V druhej polovici maratónu vplyvom horúceho počasia a náročného horského terénu na mňa a môjho supportéra prichádzala únava, kŕče, krvavé otlaky a silné bolesti nôh, hlavne pri dlhých zbehoch po skalách. Napriek tomu sme neprestávali bežať a do cieľa sme si svoju pozíciu vylepšovali. V kategórii do 40 rokov som sa umiestnil na štvrtom mieste, celkovo som bol trinásty.

Grizzlyman sa už stal mojou srdcovkou, pretože som tu absolvoval všetky ročníky a spoznal mnoho zaujímavých ľudí. Pre mňa sú to preteky, nie je to len o extrémne náročnom triatlone, bolesti, vytrvalosti a odhodlaní zdolať ťažké trate, ale aj o spoznávaní nových ľudí, emóciách a hlavne zážitkoch. Toto sú práve tie veci, čo ma posúvajú ďalej, dávajú mi silu trénovať a pretekať s radosťou. Chcem sa poďakovať svojej rodine, predovšetkým mojej manželke za ústretovosť pri permanentných tréningoch, ďalej TJ Tatran Krásno nad Kysucou a kamarátom, ktorí mi počas pretekov pomáhali, alebo aspoň držali prsty pri sledovaní mojej pozície cez GPS.“