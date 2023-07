Starší žiaci aj dorastenci Staškova majú za sebou majstrovskú sezónu

Hlavným cieľom klubu je vychovávať hráčov pre mužský A-tím.

Futbalovú vlajku Staškova v uplynulej sezóne držal vysoko nielen mužský celok. Slávia obsadila v konečnej tabuľke IV. ligy tretiu priečku, avšak, ešte lepšie z tohto pohľadu skončili tímy U15 a U19. Staškovskí starší žiaci aj dorastenci totiž svoje súťaže ovládli.

Napätie až do konca

Výber U15 triumfoval v II. lige skupiny A v konkurencii ďalších jedenástich družstiev. Nedávno skončený súťažný ročník sa tak z úst trénera Štefana Zajaca dočkal pozitívneho hodnotenia: „Sezónu hodnotím veľmi kladne, veď ako nováčikovi sa nám podarilo skončiť na prvom mieste. Bol to výsledok niekoľkoročnej práce s ročníkom hráčov 2008. Som veľmi rád, že chlapci tvrdo a poctivo trénovali počas celej sezóny.“

Jeho zverenci sa na prvej priečke umiestnili s dvojbodovým náskokom pred druhým Kysuckým Novým Mestom a s piatimi bodmi pred treťou Čadcou. Boj o celkové prvenstvo trval až do úplného záveru sezóny.

„Bolo to dramatické do posledného kola. Pred záverečnými zápasmi mali totiž ešte tri tímy šancu skončiť na prvom mieste. To veľa hovorí o tohtoročnej vyrovnanosti súťaže. Každé z družstiev malo občasné zakopnutie, Kysucké Nové Mesto si to vybralo na jeseň a my s Čadcou na jar. Ťažko povedať, v čom sme napokon boli lepší. Je to mládežnícky futbal, v ňom sú výkony veľmi kolísavé. Z môjho pohľadu rozhodla aktuálna forma v rozhodujúcich dueloch,“ zamyslel sa tréner víťazného celku.