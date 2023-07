Kysucké obce hromadne rušia tradičné omše pri kaplnkách v prírode, hrozí im mastná pokuta

Vybaviť povolenie trvá pre prieťahy zo strany občianskych združení aj celý rok.

KYSUCE. Kysucké obce hromadne zrušili sväté omše, ktoré sa mali konať pri kaplnkách pod holým nebom k sviatku Cyrila a Metoda. Rovnako rušia aj športové podujatia. Problémom je zdĺhavý povoľovací proces.

Niekoľkomesačnú tortúru musia organizátori podstúpiť od zaradenia pozemkov v okolí kaplniek do európskej sústavy chránených území Natura 2000. V prípade nesplnenia im hrozí pokuta do výšky 10-tisíc eur.

Povoľovacie konanie umelo naťahuje aj tajuplné občianske združenie Nufia, ktoré namieta, že modliaci ľudia by mali negatívny vplyv na životné prostredie.

„Vážení spoluobčania, dovoľte mi oznámiť vám smutnú správu o nekonaní svätej omše, ktorá sa mala konať vo sviatok sv. Cyrila a Metoda pri svätom obrázku Panny Márie v osade Šľahorka. Podľa platnej legislatívy sa na podujatie vzťahuje mať povolenia potrebné na konanie svätej omše, ktoré sa nám, žiaľ, v krátkej dobe nepodarí vybaviť,“ informovala občanov pár dní pred podujatím starostka Korne Marianna Bebčáková.

Z rovnakého dôvodu zrušil starosta Radoslav Zajac aj slávnosť pri kaplnke na Bielom kríži.

„Naša obec každoročne organizuje omšu konanú v kaplnke na Bielom Kríži. Ide o krásny duchovný zážitok, kde sa stretnú pútnici so Slovenskej, ale i Českej republiky. Všetci obyvatelia, najmä tí starší, túto svätú omšu považujú za samozrejmosť a je veľmi ťažké im vysvetliť, že svätá omša nebude kvôli byrokratickej vojne, ktorú si pre nás pripravil štát,“ uviedol starosta Klokočova Radoslav Zajac.

Začarovaný kruh povolení

Podľa jeho slov vybaviť takého potvrdenie o súhlase s realizáciou nie je vôbec jednoduché, napísať a argumentovať všetky žiadosti a procesy trvá aj niekoľko mesiacov s nejasným výsledkom.

„Mnohé okolité obce rušia tieto duchovné stretnutia aj z dôvodu vysokej pokuty, ktorú môže v zmysle platného zákona obec dostať. To, že sa ťažia lesy a ničí krásna príroda našich Kysúc, je v poriadku. Ale že ľudia si chcú v pokojnej atmosfére načerpať silu a duchovno z Božieho slova, to sa im v dnešnej ťažkej dobe zakazuje,“ doplnil starosta Klokočova s tým, že organizátori podujatí v prírode sa dostali do začarovaného kruhu byrokracie povolení a potvrdení, ktoré iba zhoršujú aj tak už náročnú situáciu pri fungovaní samospráv.

„Štát nám vôbec nepomáha a hádže samosprávam polená pod nohy už aj v takýchto oblastiach. Jediné, čo môžeme z pozície samosprávy urobiť, je informovať a vysvetľovať našim občanom, aká je situácia, čo aj tak mnohí z nich berú ako naše zlyhanie, čo však nie je pravda, alebo dané potvrdenie vybavovať s ročným predstihom,“ krútiac hlavou vysvetlil Radoslav Zajac.

Mastnej pokuty sa zľakli aj v Korni. Keďže povolenie od Okresného úradu v Žiline by už vybaviť nestihli, omšu zrušili.

„Bola som informovaná, že takéto povolenia sa vybavujú minimálne 60 dní pred konaním omše, nakoľko sa dotknuté orgány môžu aj odvolať. Čiže za týždeň by sme povolenia nevybavili a po vzájomnom dohovore s dekanom farnosti sme svätú omšu na Šľahorke zrušili. Nemienim riskovať, že budeme pokutovaní, ako to bolo už aj v iných obciach na Kysuciach. Je to, žiaľ, veľmi smutné,“ vyjadrila sa starostka Korne Marianna Bebčáková.

Pokutovali obec aj farnosť

Cirkevné, verejné aj športové podujatia s účasťou verejnosti rušili aj ďalšie kysucké obce. Tie, ktoré mali ešte trochu času, sa pustili do vybavovania potrebných povolení. Riskovať pokutu nechcel nik. Ako príklad, ako môže dopadnúť takéto podujatie bez povolení, môže poslúžiť obec Olešná.

Za konanie dvoch svätých omší pri kaplnke Panny Márie Ustavičnej pomoci v Kline v roku 2022 vyfasovali pokutu od Inšpekcie životného prostredia vo výške 1500 eur. Farnosť Podvysoká tisíc eur.

Sto eurové pokuty boli udelené ľuďom, ktorí navštívili lokalitu vlastným autom. V rozhodnutí sa píše, že omše boli organizované na pozemku Burkov vrch, ktorý leží v území európskeho významu Olešnianske rašeliniská a súčasne v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, na území ktorej platí druhý stupeň ochrany a verejnosti prístupné spoločenské podujatie sa konalo bez potrebného súhlasu okresného úradu.

Zároveň bol Inšpekcii životného prostredia doručený podnet členov stráže prírody o pohybe motorových vozidiel v okolí prírodnej rezervácie Veľký Polom, hraničnom hrebeni a okolitých lesných účelových komunikáciách v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Starosta Olešnej Anton Dočár uviedol, že podmienky nastavené Úradom životného prostredia sú splniteľné, len nie v krátkom časovom horizonte.

„Prečo je zrazu problém? Od čias, keď vstúpila do platnosti Natura 2000, sa týmto problémom akosi nikto nezapodieval. Teraz začali príslušné orgány uplatňovať sankcie podľa platnej legislatívy, čo sa do teraz nedialo. Neviem, prečo to začalo až teraz,“ divil sa starosta a dodal, že pokutu, ktorú obci udelila Inšpekcia životného prostredia, zosobnili bývalému starostovi, keďže pokuta bola udelená práve za nekonanie starostu ani po upozornení úradov na to, že bez povolenia sa podujatia konať nesmú.