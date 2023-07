Vydarený úvod korňanského leta. Gladiátor, Aya aj Dora dostali ľudí do varu

Atmosféra koncertu prekonala všetky očakávania.

KORŇA. Krásnu slnečnú sobotu si stovky Kysučanov spríjemnili na festivale Korňanské leto, ktorý sa už po tretí krát konal na miestnom futbalovom ihrisku. Návštevníci sa mohli tešiť na dobré jedlo, krásne prostredie a samozrejme výbornú hudbu o ktorú sa postarali tri slovenské kapely.

Festival odštartovala mladá nitrianska dynamická folk-rocková skupina Dora, ktorá známymi folklórnymi piesňami v nových aranžmánoch pomaličky roztancovala obecenstvo. Veď spojenie tradičnej slovenskej ľudovej tvorby s moderným duchom rocku poteší staršiu aj mladú generáciu.

Spevák Lukáš Slobodník prezradil svoje dojmy z koncertu aj to, kde ich ešte na Kysuciach ľudia toto leto uvidia.

„V tomto prostredí medzi horami sa nám hralo výborne. Ľudia sa dobre bavili a to je hlavné. Všetko bolo dobre zorganizované, s ozvučením a technickým vybavením sme boli spokojní. Najbližšie na Kysuciach zahráme na Skalitom v sobotu 22. júla, kam všetkých srdečne pozývame,“ uviedol Lukáš Slobodník.

S pribúdajúcim časom sa vzduch pod horami ochladzoval, no teplota v hľadisku aj na pódiu stúpala. Žilinskú Ayu, ktorá patrí k skúseným harcovníkom a na slovenskej hudobnej scéne je už tri desiatky rokov, privítali ľudia búrlivým potleskom. Veď hity ako Malý princ, Lietaj, dýchaj, budˇ či Pondelok prespím, spievali so spevákom Borisom Lettrichom mladí aj tí skôr narodení.

„V Korni sa mi spievalo vynikajúco, je to miesto, ktoré veľmi často navštevujem kvôli pútnickému miestu Živčáková. Vždy som tu stretol výborných ľudí a dnes tomu nebolo inak. Ľudia potrebujú počuť o láske a priateľstve. My sme kapela ktorá spieva hlavne o tom,” vyjadril sa spevák Boris Lettrich.

Približne o pol jedenástej to už roztočila skupina Gladiator. Kapela na čele s Mikom Hladkým zahrala pre svojich fanúšikov hity Láska, Hlavu maj hore či Bonboniéra. Nechýbali ani novšie piesne Nechcem o teba prísť a Štíty hôr. Podľa slov frontmana a speváka Mika Hladkého sa skupina Gladiator sa každoročne teší na leto, ktoré je spojené s koncertami a hudobnými festivalmi pod holým nebom.

„V Korni bolo naozaj perfektne! Boli sme milo prekvapení, pretože sme tu hrali vôbec prvý krát. Už keď sme prichádzali, sa nám veľmi zapáčil tento kraj. Ľudia boli naozaj výborní, skvelo sa bavili. To je pre muzikanta úplne najlepšie. Prídeme na pódium, fanúšikovia poznajú naše pesničky a užívajú si to. Myslím si, že to bol perfektný letný večer pre nás ako aj pre divákov,“ tešil sa po koncerte Miko Hladký a doplnil, že sa nedá sa popísať, akú veľkú energiu dostávajú od ľudí na koncertoch.

„Na pódiu zabúdame na všetko a odohráme doslova v tranze celý koncert. Úplne nás to pohltí,“ doplnil.

Ďalej prezradil ako vníma festivaly a hudobné podujatia po nútenej prestávke, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu.

“Je obrovský rozdiel medzi podujatiami pred Covidom a po ňom. Nie len pre kapely a hudobníkov, ktorý majú perfektne pripravené koncertné programy, ale hlavným rozdielom sú ľudia, ktorí sa chcú ísť zabávať, trošku sa uvoľniť a hlavne zabudnúť na tie časy kedy boli obmedzovaný,” dodal spevák skupiny Galdiator Miko Hladký.

