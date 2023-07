V Kysuckej nemocnici otvoria ambulanciu reumatológie pre detských pacientov

V ambulancii budú vykonávať aj meranie hustoty kostí u detí.

ČADCA. Kysucká nemocnica v Čadci rozšíri v najbližších dňoch spektrum poskytovania zdravotnej starostlivosti o novú reumatologickú ambulanciu, ktorá bude zameraná na pediatrickú populáciu.

Detská reumatológia zahŕňa široké spektrum ochorení, ktoré postihujú nielen kĺby, svaly, chrbticu (prípadne oči, kožu), ale nezriedka aj životne dôležité vnútorné orgány.

Chronické reumatické choroby sú síce liečiteľné, ale nie vyliečiteľné. Všetky prechádzajú do dospelosti, čiže diagnóza je celoživotná aj v prípade, že ochorenie je klinicky nemé, teda v remisii a bez liečby. Detské reumatické ochorenia patria k zriedkavým, celoživotným a z pohľadu ich vplyvu na život dieťaťa často najzávažnejším chronickým ochoreniam detského veku.

Riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou Martin Šenfeld uviedol, že na otvorení tejto ambulancie pracujú už štyri mesiace.

„Máme všetky potrebné povolenia aj zariadenú ambulanciu. Som rád, že sa nám v tomto ťažkom období podarilo dohodnúť s pani doktorkou Lenkou Turoňovou na spolupráci, najmä v čase, keď počúvame o návrhoch z dielne ministerstva zdravotníctva o rušení detských pohotovostí pre nedostatok detských lekárov,“ informoval riaditeľ Kysuckej nemocnice.

Ambulancií detskej reumatológie je na Slovensku ako šafranu, tak je pre Kysuce dobrou správou, že deti nebudú musieť za vyšetrením a liečbou cestovať do zariadení v iných regiónoch. Reumatologické ambulancie navštevujú deti so zápalovými ochoreniami svalového a kostrového systému a so systémovými chorobami, pretože nie všetky reumatické choroby sa týkajú iba kĺbov, niektoré z nich môžu postihnúť životne dôležité orgány. Podľa slov reumatologičky Lenky Turoňovej bude ambulancia poskytovať komplexnú diagnostiku aj liečebno-preventívnu starostlivosť.

„Zároveň bude ambulancia poskytovať starostlivosť o pacientov s infekčnými a postinfekčnými zápalovými chorobami kĺbov či s metabolickými ochoreniami pohybového aparátu,“ uviedla lekárka.

„Ambulancia bude pôsobiť nadregionálne a bude poskytovať aj vyšetrenie kostnej hustoty detí, na ktoré má nemocnica špeciálne prístrojové vybavenie. Mnoho detí totiž trpí chronickými ochoreniami gastrointestinálneho traktu, malabsorbciami, rôznymi neurologickými, nefrologickými a endokrinologickými ochoreniami či imobilitou z najrôznejších príčin, ktoré sú k vyšetreniu kostnej hustoty indikované, takže predpokladáme veľký záujem,“ ozrejmila lekárka Lenka Turoňová.

Reumatické ochorenia sa môžu prejaviť bolesťou či opuchom kĺbov, rannou stuhnutosťou, neschopnosťou chôdze či vykonávania bežných denných aktivít, horúčkou, vyrážkou či poškodením vnútorných orgánov, sú výsledkom nekontrolovaného zápalu, počas ktorého imunitný systém tela napáda alebo poškodzuje vlastné zdravé bunky a tkanivá. Lekárka pripomína, že ak opuch kĺbu trvá viac ako šesť týždňov a dieťa má menej ako 16 rokov, môže to po vylúčení iných príčin znamenať vznik chronickej reumaticej choroby.

„Takéto ochorenie dieťaťu pretrváva celý život a okrem kĺbov môže postihnúť aj oči. Bez vyšetrenia a liečby tak môže dôjsť aj k trvalému poškodeniu zraku. Celkom iné to je u systémových ochorení, kde môže vzniknúť problém na ktoromkoľvek orgánom systéme. Jedná sa aj o životne dôležité orgány, ako sú mozog, srdce, pľúca, obličky a kostná dreň.

Na vyšetrenie v detskej reumatologickej ambulancii môže rodič objednať dieťa telefonicky, termíny sú zväčša dos-tupné do jedného mesiaca. V prípade akútneho stavu bude dieťa ošetrené ihneď.

