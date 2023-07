Čadčiansky klub sa vracia do prvej ligy

Florbalisti z klubu Devils Čadca chcú hrať v druhej najvyššej mužskej súťaži najmä s odchovancami.

Florbalový klub Devils Čadca nastúpi do novej sezóny súťažne so štyrmi tímami. (Zdroj: archív klubu)

Po vydarenom turnaji prichádza florbalový klub Devils Čadca s ďalšou skvelou správou. Po ročnej odmlke bude v prvej lige mužov znovu súťažiť čadčiansky tím. Devilsáci už spriadajú plány letnej prípravy a dávajú dokopy súpisky, veď do sezóny 2023/2024 vyšlú až štyri výbery naprieč rôznymi vekovými kategóriami. Viac o novinkách a aktuálnom dianí v klube nám v rozhovore prezradil tréner Miroslav Michalina.

Ako sa zrodilo rozhodnutie vrátiť sa do prvej ligy mužov?

Situácia okolo návratu do prvej ligy je trochu neštandardná, ale takto to funguje vo všetkých športoch. Do novej sezóny 2023/2024 sa neprihlásili niektoré z klubov, ktoré mali miestenku v prvej lige istú. Zväz nám teda ponúkol, či nemáme záujem ako Devils Čadca opäť hrať prvú ligu. Ponuku sme prijali, keďže prvá liga bola a je naším cieľom aj do budúcnosti. Je to súťaž s kvalitnými tímami, hrá sa rýchly florbal a celkovo, aj štýl súťaže je lepší ako v druhej lige.

Ako vnímate návrat do druhej najvyššej súťaže?

Prvú ligu sme nehrali jednu sezónu, tú uplynulú. Pred rokom sme zažili v klube zemetrasenie, keď väčšina hráčov nášho A-tímu odišla do Juventy Žilina. Dovolím si tvrdiť, že sme to ako klub ustáli a nakoplo nás to tak, ako nikdy predtým. Bolo to ťažké obdobie, trénerskú dvojicu som tvoril spolu s Henrichom Benkom. Snažili sme sa vytvoriť čo najlepšie podmienky pre našich hráčov a klub postaviť na nohy.