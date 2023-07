Festival zdravia Čadca prevýšil očakávania organizátorov

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 30. výročia spoločnosti PETRAMED, s.r.o.

ČADCA. Festival zdravia Čadca, ktorý organizovala spoločnosť PETRAMED, spolu s mestom Čadca, má za sebou prvý ročník. Pilotný projekt dopadol na výbornú. Odborníci z rôznych oblastí diskutovali s návštevníkmi, poskytovali im rady či prednášali o mnohých témach z oblasti zdravia. Ľudia sa mohli viac dozvedieť o svojom zdravotnom stave či prevencii. V prvý júlový deň ich na Matičné námestie v Čadci a do kultúrneho domu zavítalo asi 2,5-tisíc. Večer si vychutnali kultúrny program a na svoje si prišli aj najmenší.

„Boli sme milo prekvapení. Návštevníci vnímali festival pozitívne. Sami sme nevedeli, ako ho budú hodnotiť, predsa len, ide o niečo nové, no reakcie boli príjemné. Kladné ohlasy sme mali priamo na podujatí, ale aj na sociálnych sieťach, dokonca niektorí nás aj dnes pristavujú na ulici a nešetria chválou. Z toho máme obrovskú radosť a motivuje nás, aby sme podobnú akciu zopakovali aj o rok. Vyzdvihujem spoluprácu s mestom, podnikateľmi i ďalšími partnermi,“ zhodnotil prvý ročník Peter Džupa mladší, výkonný riaditeľ spoločnosti PETRAMED, s.r.o.

Nezištná pomoc

Pozitívna spätná väzba prichádza nielen od návštevníkov, ale aj od protagonistov.

„Odborníci z rôznych oblastí boli milo prekvapení, dokonca vyzdvihli úroveň komunikácie s organizátormi, z čoho sa veľmi tešíme,“ doplnil riaditeľ a vyzdvihol kolegov, sponzorov, partnerov a všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave vydareného dňa.

„Je úžasné, koľko ľudí pomohlo vo svojom voľnom čase, pretože vedeli, že ide o dobrú vec. Je to pre nás viera, že ľuďom nechýba ochota. Nás to nakoplo a uistili sme sa, že hoci dnes mnohí pochybujú o druhých, my vieme, že medzi nami žijú naozaj skvelí ľudia,“ nešetril superlatívmi riaditeľ a dodal: „Mimoriadne nás potešilo, že sme nedostali ani jediný negatívny komentár na sociálnych sieťach, čo dnes nie je zvykom. Je to pre nás rovnako pozitívna spätná väzba ako keď niekto vyzdvihne prínos akcie osobne.“

Štafetu preberá mesto

V podobnom duchu sa o podujatí vyjadril aj Matej Šimášek, primátor mesta Čadca. „Chcem aj touto cestou poďakovať zástupcom spoločnosti PETRAMED. Musím zvýrazniť ich manažérsky prínos. Toto podujatie je odrazom dlhodobo skvelej práce doktorov Džupovcov a ich tímu. Som rád, že sme našli spoločné prieniky a usporiadali takýto festival. Od budúceho roka preberá štafetu mesto a organizovať ho budeme my. Zástupcovia PETRAMED-u nám budú pomáhať s odbornými vstupmi,“ avizuje prvý muž mesta a pokračuje: „Akcia potvrdila, že má svoje uplatnenie aj širší dosah nielen z edukatívneho hľadiska, ale zároveň ide o popularizáciu témy zdravia všeobecne.“

Primátor pripomenul, že v dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité organizovať práve takéto moderné podujatia, kde odborníci vysvetľujú ľuďom, ako zlepšiť svoje zdravie. „Osobne si myslím, že návštevnosť a renomé festivalu sa bude v budúci rokoch zvyšovať. Tento rok trošku ovplyvnilo počasie, preto sme časť akcie presunuli do kultúrneho domu.“

Primátor dodal, že pri podobných akciách je dôležitá propagácia. V budúcnosti vidí potenciál aj v rozšírení kultúrnej časti. „Pri podujatiach typu, kde sa mesto stáva partnerom šikovných ľudí, ktorí majú jasnú predstavu o tom, ako posúvať segment, v ktorom pracujú, musíme byť pripravení zabezpečiť absolútnu súčinnosť. Takto sa rozšíri plejáda akcií, ktoré ponúkame obyvateľom mesta i širšiemu regiónu,“ uzavrel M. Šimášek.