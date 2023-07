Nezastavila ich pokazená mašina ani problémy so zostavou. Družstvo DHZ Staškov dosiahlo historický úspech

Dorastenky Staškova si na majstrovstvách Slovenska v hasičskom športe vybehali striebro.

Danišovce, Staškov, Teplý Vrch, Spišský Štvrtok, Veľký Lapáš, Zeleneč, Nosice. Tak vyzerala štartovná listina Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe, v kategórii dorasteniek. A kysucké zástupkyne obstáli v celoslovenskej konkurencii naozaj výborne, veď zo súťaže si doviezli strieborné medaily.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Komplikáciám sa nevyhli

Na majstrovstvách Slovenska (MSR) sa v sobotu 8. júla stretli najlepšie tímy z celého Slovenska. Staškov sa do finálneho kola prebojoval vďaka víťazstvu v okresnej súťaži, keď si poradil s Korňou a vďaka následnému triumfu v krajskom kole, keď zdolal zástupkyne Malého Čepčína, Dražkoviec, Oravského Veselého i Suchej Hory.

„Dievčatá z Korne boli šikovné, ale napokon sme okresné kolo zvládli a postúpili sme. Pred krajskou súťažou však prišli prvé komplikácie. Jednému z našich dievčat prišlo počas tréningu slabo a odpadla. Ratovali sme ju, odviezli do nemocnice a lekári jej na istý čas zakázali športovať. Museli sme teda hľadať náhradníčku,“ načrtol Peter Jurga, jeden z trénerov staškovského družstva, s akými problémami sa museli popasovať.

So svojimi zverenkyňami, ktorým sa trénersky venuje spolu s Rastislavom Perďochom, ovládli aj krajské kolo. Pred celoslovenským finále na východe republiky však zo zostavy vypadlo pre zdravotné problémy ešte jedno dievča, a tak museli hľadať ďalšiu členku štafety.

Ďalej sa dočítate: aký problém musel tím Staškova vyriešiť tesne pred odchodom na majstrovstvá Slovenska

akú netradičnú trénerskú výpomoc zažili

s akými ambíciami odchádzali do Košíc a či sa ich napokon podarilo naplniť

aká zmena emócií nastala tesne po finále

čo si zaumienili samotné dorastenky Staškova Celý článok nájdete aj v najnovšom vydaní (18.7.) týždenníka MY Kysucké noviny.

Navyše, začala ich zrádzať technika: „Pokazila sa mašina na požiarny útok. Dali sme ju do opravy, ale keď sa z nej vrátila, nepracovala tak, ako mala. Išla na polovičný výkon. Na poslednú chvíľu sme sa všetci zišli v zbrojnici, celý výbor a povolali sme kamaráta mechanika. Nakoniec sme to nejako opravili a na majstrovstvá odcestovali aj s mašinou.“

Mínus desať sekúnd

Prípravy na slovenský šampionát sa však neodohrávali len v zbrojnici. Venovali sa im najmä samotné členky DHZ Staškov, ktoré poctivo trénovali.

„Najskôr sme si pozreli výsledky z minulých ročníkov, aby sme vedeli, aké boli výsledné časy. Uvedomili sme si, že s časom 91, respektíve 92 sekúnd, ktorý sme dosiahli na kraji, v celoslovenskom kole neuspejeme. Dali sme preto hlavy dokopy a požiadali sme o pomoc Jozefa Jánošíka z AK Čadca. Poskytol nám na tréning tartanovú dráhu, presne takú, aká nás čakala v Košiciach. Tiež sa do toho ponoril a naučil nás nejaké finty, ako majú baby preberať štafetu, ako sa majú postaviť a podobne. Dokonca nám požičal tretry pre celé družstvo. Trošku nás usmernil a aj my, tréneri, sme sa vďaka tomu zdokonalili a môžeme ešte lepšie viesť deti v štafetových behoch. Patrí mu za to veľká vďaka,“ hovorí Jurga na margo trénerskej výpomoci.

Hodiny tréningov napokon padli na úrodnú pôdu a zo štafetového času dosiahnutého v krajskom kole sa Staškovčankám podarilo skresať desať sekúnd. V Košiciach napokon štafetu 8x50 metrov s prekážkami zabehli za 79 sekúnd, čo bol najrýchlejší čas spomedzi všetkých družstiev. Dostali však päť trestných bodov za nesprávne zapojenie spoja a to ich posunulo na druhé miesto.

Dva dni plné tréningov

Tréningy požiarneho útoku, kráľovskej disciplíny v hasičskom športe, už mala dvojica Peter Jurga – Rastislav Perďoch, vyslovene vo svojej réžii. „Požičali sme si desaťlitrové nástrekové terče od Jána Plačeka z DHZ Zákopčie-Tarabov, dievčatá sa učili lepšie mieriť, striekať. Snažili sme sa pripravovať viackrát do týždňa, ale často nám to nevychádzalo, pretože niektoré dievčatá boli na internátoch. Až posledný týždeň pred majstrovstvami, keď už mali prázdniny, sme si urobili dvojdenné sústredenie. Doobeda sme trénovali štafetové behy na tartane v Čadci a poobede požiarny útok s vodou na Staškove. Pri ňom nám asistovali naši dobrí kamaráti Martin Oravec, Tomáš Kajánek a Michal Kudláč. Pomáhali nám, poradili. Celkovo, príprava bola veľmi dobrá, preto sme verili, že s časmi, ktoré sme počas nej dosahovali, sa môžeme umiestniť v top trojke,“ prezrádza tréner predsúťažné očakávania.