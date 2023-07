Päť kysuckých mužstiev bude cez víkend v akcii v predkole Slovnaft Cupu

Ďalšie sa do pohárových bojov zapoja v prvom kole na začiatku augusta.

Už cez víkend sa naplno rozbehne 55. ročník Slovenského pohára – Slovnaft Cupu. Tento rok sa prihlásil rekordný počet tímov a nechýbajú medzi nimi ani mužstvá z Kysúc.

V sobotu a v nedeľu (22. a 23. júla) sú na programe zápasy predkola. Zúčastní sa ho päť kysuckých klubov, konkrétne FK Čadca, MŠK Kysucké Nové Mesto, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, TJ Spartak Vysoká nad Kysucou a TJ Slovan Skalité. Predkolo sa odohrá na regionálnej úrovni. V prvom kole sa pripoja aj ďalšie mužstvá z nášho regiónu, konkrétne FK Tatran Turzovka, TJ Pokrok Stará Bystrica, TJ Spartak Radôstka a ŠK Javorník Makov.

Tento rok sa do Slovenského pohára prihlásilo dovedna 281 mužstiev. Do predkola sa zapojí 102 celkov, polovica z nich postúpi do prvého kola, ktoré je na programe 2. augusta. V druhom kole sa do súťaže zapoja už aj nasadené tímy z dvoch najvyšších líg. Finále sa uskutoční budúci rok v Košiciach.