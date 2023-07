Mamičky chytajú bronz, deti sa šantia. Vodný svet baví maličkých už druhú sezónu

Atrakcie, voda, oddych. Vodný svet si deti i rodičia pochvaľujú.

Letné prázdniny sú v plnom prúde a každé malé dieťa si prázdniny spája najmä s kúpaním a bláznovstvami v bazéne. Rodičia z Krásna nad Kysucou majú však cez leto o program pre svoje ratolesti postarané.

Unikátny vodný svet, aký na Kysuciach nemá obdoby zahájil svoju druhú sezónu.

Bazén s vodnými prvkami a detským ihriskom sa nachádza pri cyklotrase popri rieke Kysuca, kúsok od námestia.

Areál pozostáva z detského ihriska s viacerými hracími prvkami a jedného vonkajšieho nekrytého detského bazéna s maximálnou hĺbkou vody 40 centimetrov. Areál je oplotený a uzatvárateľný.

„O vodnom svete som sa dozvedela z internetu, tak sme s kamarátkou zobrali deti a hneď sme vyrazili. Už z diaľky bolo počuť veselý džavot detí, takže tie naše zrýchlili tempo a ponáhľali sa čo im sily stačili. Okamžite po príchode sa deti rozpŕchli a vyrazili preskúmať každú jednu atrakciu. A že ich tam veru je! Voda je teplučká, čistá a rodič si tu naozaj oddýchne, nemusí striehnuť tak kŕčovito ako na veľkých kúpaliskách. Je tu nádherne a naozaj odporúčam všetkým rodičom, aby dopriali deťúrencom vodnú zábavu s rovesníkmi,“ nadšene prezradila Simona Gašpercová, ktorá do vodného sveta vzala trojročného syna Lukáška.

Výhodou bazéna je hlavne vyhrievaná voda, v ktorej sa môžu detičky do sýtosti vyhrať. Voda je navyše upravovaná tak, aby bola chemicky a mikrobiologicky čistá a zároveň šetrná voči najmenším deťom.

Pre návštevníkov sú k dispozícii ležadlá, WC, prezliekareň a pitná fontánka. V areáli sa nachádza aj pingpongový stôl. Prístup do bazéna je cez brodisko, v ktorom je umiestnená sprcha, zakomponovaná do postavy tučniaka



V bazéne sa nachádzajú dve vodné delá, tri vodné brány, šmýkačka v tvare žabky a dve hojdačky so sedadlami v tvare zvieratiek.

Výhodou vodného sveta je však aj to, že keď už majú deti rozmočené pršteky, netreba ich z vody ťahať na silu. Rovnakú zábavu si totiž užijú na vedľajšom ihrisku, na ktorom nechýba skupinová reťazová hojdačka, balančné prvky, domček na hranie, hojdačky, kolotoč, lietadlo, pingpongový stôl či petangová dráha.

„Je to tu úžasné! My mamičky nachytáme bronz ako na pláži v Chorvátsku a predebatujeme všetky dôležité témy, zatiaľ čo sa naše deti hojdajú na vodných hojdačkách. Navyše oceňujem to ticho, ktoré tu je. Jediné, čo počuť, je detský smiech a šum vody,“ povedala Martina Gavlasová, ktorá sa do vodného sveta vybrala spolu so sestrou a deťmi.

Čaká vás tu plný bazén zábavy a najmä zaslúžený oddych pre unavených rodičov.

„Veď z lehátka sa na tie deti predsa len pozerá najlepšie,“ dodala so smiechom Martina.

Vstup do vodného sveta je už druhú sezónu zadarmo. Areál je otvorený každý deň od 10:00 do 18:00. Mimo otváracích hodín je vstup zakázaný.