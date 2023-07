Zo zákazu vjazdu si robia kamionisti dobrý deň, policajti rozdali stovky pokút

Cestu medzi Oravou a Kysucami nemôžu využívať vozidlá dlhšie ako 12 metrov.

NOVÁ BYSTRICA. Od otvorenia štrnásťkilometrového úseku cesty druhej triedy II/520 spájajúcej Kysuce a Oravu ubehlo už pätnásť rokov. Pätnásť rokov je tam zákaz vjazdu ťažkým nákladiakom a pätnásť rokov tento zákaz vodiči porušujú a tvária sa, akoby tam žiadna značka nestála. Ohrozujú tak cyklistov, ktorých dostávajú do kolíznych situácií, aj ľudí žijúcich v obciach, cez ktoré smeruje ich ďalšia trasa.

„Túto cestu sme si obľúbili pre nádherné výhľady,“ hovorí Vladimír Kormanec, ktorý na svojom bicykli pravidelne brázdi slovenské cesty a v pedáloch má našliapané tisíce kilometrov.

Cyklistov vytláčajú z cesty

„Je to veľmi nebezpečné, keď sa tridsaťtonový kamión na tejto úzkej ceste s prudkými zákrutami, kde nemá čo hľadať, snaží cyklistu dokonca obehnúť. Ak má v protismere ďalšie auto, dochádza k situáciám, ktoré nikomu neprajem zažiť. Aby sa vyhol protiidúcemu autu, veselo cyklistu vytlačí z cesty a pritlačí na zvodidlá. Takéto situácie môžu skončiť tragicky, to si máloktorý z vodičov týchto kolosov uvedomuje,“ sťažuje sa na správanie vodičov ťažkých a dlhých nákladiakov cyklista Vladimír.

Táto cesta, ktorej vybudovanie stálo viac ako 88 miliónov eur, slúži ako dôležitá spojnica medzi oboma regiónmi, pretože pôvodná cesta bola prerušená výstavbou a prevádzkou vodnej nádrže Nová Bystrica. Trasa je vedená v chránenej krajinnej oblasti Kysúc a Hornej Oravy.

Pre ľudí je to výhoda. Pred otvorením cesty museli absolvovať 108 kilometrovú obchádzku. Oravci sa rýchlejšie dostanú do Žiliny, Bratislavy či Česka, kde mnohí pracujú a Kysučania pracujúci na Orave a Liptove rovnako ušetria nemalé kilometre, ktoré by museli cestovať cez Terchovú a vyhnú sa aj preplnenému úseku pod Strečnom.

Stovky porušení zákazu

Celá cesta bola projektovaná s veľkými stúpaniami a malými polomermi zákrut. Z dôvodu veľkého rizika nehodovosti, ktoré by v kritických miestach tohto úseku vytvárali ťažké nákladné vozidlá, hlavne s návesmi svojou váhou a dĺžkou, doporučil projektant vylúčiť z danej trasy ťažké vozidlá s návesmi.

Značky na oboch stranách udávajú zákaz pre nákladné autá dlhšie ako 12 metrov, čo pre viacerých autodopravcov znamená tisíce kilometrov, tisíce litrov paliva a tisíce minút ročne naviac.

Policajné kontroly preukázali, že aj napriek zákazu po ceste medzi Kysucami a Oravou jazdia stovky kamiónov so slovenskými, českými aj poľskými ešpézetkami, hoci by nemal ani jeden. Okrem vozidiel s cieľom v obci Nová Bystrica.