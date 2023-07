FOTO: Hokejbalový Kocka Cup potešil hráčov i divákov kvalitou aj atmosférou

Turnaj patrí medzi tradičné letné športové podujatia na Kysuciach.

Jakubovské hody v Kysuckom Novom Meste už tradične doplnili aj hokejbalové súboje na ihrisku pri Základnej škole Clementisova. Trinásty ročník turnaja Kocka Cup sa opäť tešil z bohatej kvalitatívnej aj diváckej účasti.

O víťaznú trofej bojovalo osem mužstiev, pričom väčšina z nich patrí medzi pravidelných účastníkov. „Musím povedať, že o môj turnaj je vždy veľký záujem. Formát 3+1 je veľmi lákavý, netreba veľa hráčov. Držím sa však toho, že osem tímov je tak akurát. Vždy vopred oslovím všetky celky, ktoré hrali na predchádzajúcom ročníku a ak niekto nemôže, doplním to novými mužstvami. Čo sa týka záujmu, pokojne by sme mohli mať aj dvojdňový turnaj,“ hovorí hlavný organizátor Pavol Slovák.

V sobotu hokejbal, v nedeľu rodina

Známy kysucký hokejbalista však zatiaľ rozšírenie nechystá. Zámer podujatia sa totiž podarí naplniť aj takto: „Stačí nám jeden deň. Všetci sú spokojní, že sa stretne naša hokejbalová kysucká komunita. Zahráme si, posedíme, pokecáme, dáme si dobrý obed, pivko a v nedeľu sa môžeme venovať rodinám. Snažím sa udržať turnaj taký, kvázi pľacový, pre chalanov z okolia. Mojím cieľom je robiť turnaj pre nás, chalanov z Kysúc a maximálne zo Žiliny.“

Osem mužstiev najskôr súperilo v dvoch štvorčlenných skupinách. Víťazi skupín postúpili priamo do semifinále, druhé a tretie tímy sa stretli vo štvrťfinále. Domáci Kocka team zastavili v semifinále Kysucké blesky po tesnej prehre 1:2 po predĺžení a v druhom semifinále si pomerne hladko poradili Mladé pílky s Kamenáčmi (7:1). Finále prinieslo skutočné vyvrcholenie turnaja, v ktorom napokon zvíťazili Mladé pílky nad Kysuckými bleskami 5:3. Dramatický bol súboj o bronz, ešte 30 sekúnd pred koncom bol stav duelu vyrovnaný. Tretiu priečku však napokon pre seba ukoristil Kocka team.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Po organizačnej stránke som veľmi spokojný. Najmä preto, že nedošlo k žiadnemu zraneniu ani k potýčkam počas zápasov. Dostal som veľa pozitívnych ohlasov od jednotlivých tímov, chalani boli veľmi spokojní a tešia sa na ďalší ročník. Turnaj vždy prebieha v rodinnej atmosfére a to sa nám všetkým páči! Za mňa teda veľká spokojnosť. Turnaj má veľkú kvalitu aj vďaka tomu, že ide o formát 3+1, ktorý je divácky atraktívny. Stále sa totiž niečo deje a pri tomto formáte vedia dobre zahrať aj menej technickí hráči. Páči sa mi nasadenie a emócie. Jeden fanúšik mi povedal, že tieto zápasy by si mali prísť pozrieť niektorí profesionálni športovci, aby videli, ako sa hrá so srdcom, s nasadením a akú majú z toho chalani radosť. A to hovorí samo za seba,“ zhodnotil P. Slovák s úsmevom.

Buly z rúk českého majstra

Na turnaji sa ocitol aj úspešný kysucký hokejista, aktuálny majster českej extraligy s klubom HC Oceláři Třinec, Miloš Roman. Hoci nehral, neplánovane, no úspešne sa zhostil inej úlohy, keď hodil úvodné buly turnaja. „Miloš sa na turnaj objavil náhodne, ako divák. Hneď som to využil a poprosil som ho, aby hodil buly,“ prezradil hlavný organizátor. „Zostal troška zaskočený, ale to je presne jeho povaha. Je skvelým chalanom, ktorého úspechy nezmenili. Miloš už v minulosti párkrát hral na turnaj za Mladé Pílky aj so svojím bratom. Má tu veľa kamarátov, ktorých tentoraz prišiel povzbudiť.“

Zúčastnené tímy

Skupina A: Mladé Pílky, Kocka team, HC Slovaks, Dogs. Skupina B: Kysucké blesky, TPS Vadičov, Kamence, FC Pálené.

Vyraďovacie zápasy

Štvrťfinále: Kocka Team – TPS Vadičov 5:2, Kamence – HC Slovaks 4:1.

Semifinále: Kocka Team – Kysucké blesky 1:2 pp, Mladé pílky – Kamence 7:1.

O 3. miesto: Kocka Team – Kamence 5:4.

Finále: Mladé pílky – Kysucké blesky 5:3.

Individuálne ocenenia

Najlepší hráč: Lukáš Piják.

Najlepší strelec: Lukáš Piják.

Najlepší brankár: Miroslav Miko.