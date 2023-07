Cyklocesty v Čiernom ničia preťažené poľské kamióny, starosta zvažuje zriadiť obecnú políciu

Závory vytrhli zo zeme.

ČIERNE. Obec Čierne na Kysuciach má unikátnu polohu, na jednom mieste sa tu stretávajú tri susediace krajiny.

S českou Hrčavou a poľskou Jaworzynkou je navyše spojená cyklocestami, čo ľudia zo širokého okolia využívajú na turistiku a cyklistiku.

Cyklocesty a okolitú beskydskú prírodu však nielen v poslednom období ničia poľské kamióny, vandali a štvorkolkári. Vedenie obce už nasadilo na viaceré úseky závory.

„Investovali sme do závor, budeme musieť zakúpiť aj kamery. Všetko to stojí nemalé finančné zdroje s neistým výsledkom. Niekedy mám pocit, že budeme musieť zriadiť obecnú políciu, inak sú nám všetky kroky takmer zbytočné,“ krúti hlavou starosta Peter Staňo.

Vulgárny odkaz dokonali

Posledný z mnohých incidentov sa v obci stal začiatkom tohto týždňa. Závory, ktoré bránia autám prejsť cyklocestou smerom na Valy a Trojmedzie, niekto vytrhol zo zeme.

Na závorách sa už predtým vynímal vulgárny odkaz: Dajte to do pi.., lebo to roz..beme! „A to je len jeden z prípadov. Peniaze, ktoré do komunikácií nalial štát, únia a obec, takto vyjdú nazmar. A potom to nebudeme mať za čo opraviť,“ hovorí Staňo.