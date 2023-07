Na Beskyd rallye v Turzovke obdivovali aj vzácne Bugatti 57 Atlantic z roku 1934

26. ročníka prehliadky veteránov sa zúčastnilo 140 vozidiel z celej Európy.

TURZOVKA. Nielen víno a ženy dozrievajú. Podobne je to s Beskyd rallye, prehliadkou veteránov, ktoré sú v nej hlavnými aktérmi. Krásu starých áut, dobové kostýmy, no najmä príjemnú atmosféru mohli zažiť návštevníci múzea na kolesách so 140 exponátmi, ktoré v sobotu 29. júla navštívilo Turzovku v rámci 26. ročníka prehliadky veteránov Beskyd rallye.

Podujatie si za roky svojho účinkovania po cestách Moravy a Slovenska získalo obľubu a popularitu nielen na Kysuciach a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Táto akcia sa tradične konala pod taktovkou Turzovského veterán klubu a mesta Turzovka. Práve tu sa totiž opäť zišli všetci nadšenci, majitelia a milovníci autoveteránov, aby ukázali svoje „vymazlené“ pýchy na štyroch kolesách.

Opäť sa podarilo do bodky naplniť slogan spanilá jazda beskydskou krajinou, keďže veteránisti navštívili malebné Beskydy na Morave aj na Slovensku, kde sa akoby v tento deň zastavil čas. Alebo aspoň spomalil tak, aby sa ľudia cítili ako v histórii, veď návštevníci mali možnosť vidieť vozidlá, ktoré brázdili nielen európske, ale aj americké cesty už od roku 1906.

„Každoročne pozývame našich priateľov s historickými vozidlami, ukázať im krásu Beskýd, kde žijeme a našim spoluobčanom predviesť toto historické pojazdné múzeum. Tieto staré autá dokážu u ľudí, ktorí sa prídu pozrieť, vyčariť úsmev na tvári. Pamätám si, ako sme pred štvrťstoročím začínali s dvadsiatkou motoriek a štyrmi autami, teraz ich je 140, čo je po organizačnej stránke náš limit,“ povedal technický riaditeľ tejto mimoriadne atraktívnej medzinárodnej súťaže Martin Dlhopolček.

„Turzovský veteránklub má vo svete dobré renomé. Darí sa nám aj dobre reprezentovať mesto Turzovka, keďže v minulom roku som vyhral 500 kilometrov slovenských ja a v tomto roku môj kolega Václav Dostálek, ktorý zároveň vyhral aj súťaž 1000 míľ československých, čo sú najvýznamnejšie preteky, ktoré sa poriadajú v rámci Československa,“ doplnil Dlhopolček.