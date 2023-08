Beskyd opäť medzi mužmi. Verím, že si ľudia nájdu cestu na štadión, hovorí Dominik Poláček

Poznáme aj predpokladanú zostavu Svrčinovca v siedmej lige.

Pred dvoma rokmi Dominik Poláček reštartoval futbal vo Svrčinovci. V areáli TJ Beskyd Svrčinovec ho na začiatku čakalo ihrisko plné buriny, v šatni staré nepoužiteľné lopty a zopár športuchtivých mladíkov. V uplynulej sezóne však prišiel prvý výraznejší úspech klubu v podobe postupu staršieho dorastu do piatej ligy a pred začiatkom nového súťažného ročníka zaznela z prihraničnej dedinky ďalšia skvelá správa. Beskyd bude mať po rokoch opäť mužský tím!

Mužstvo Svrčinovca podalo prihlášku do siedmej ligy ObFZ Kysúc, ktorá bude mať v sezóne 2023/2024 šestnásť účastníkov. S Dominikom Poláčkom sme sa zhovárali o tom, aké ambície bude mať nový tím v tejto súťaži, ako bude vyzerať káder a prezradil aj, či sa v drese Beskydu postaví do brány.

Ako sa zrodilo rozhodnutie prihlásiť tím Svrčinovca do mužskej ligy?

V klube sme mali pokryté všetky kategórie, chýbala už len tá mužská. Bavili sme sa o nej už pred rokom, že po sezóne by mohol prísť ten správny čas. Končí nám totiž silný ročník dorastencov, s ktorými by to bolo určite zaujímavé. V uplynulej sezóne však bol prioritou postup dorastu a ja som chcel v Poľsku, kde som chytal, pomôcť klubu po postupe do piatej ligy k jej udržaniu.

Počas celej uplynulej sezóny mi chlapci hovorili, Domino, prihlás to, konečne si zahráme spolu. Takisto aj ľudia sa pýtali, čo s mužmi. Rozhodli sme sa, že to teda skúsime. Cítili sme, že ak to má byť, tak práve v tejto sezóne.

Aké zloženie bude mať vaše mužstvo v VII. lige?

Viac-menej sme taký mix domácich hráčov a mojich kamarátov z okolitých dedín, s ktorými sme spolu hrali, či už v mládežníckych kategóriách alebo v tej mužskej. Väčšinou sú to mladí chlapci, ale máme v mužstve aj zopár skúsených hráčov. Myslím si, že je to celkom pekne vyvážené.

Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať funkcionárom iných klubov, že sme sa dohodli na uvoľnení hráčov. Som veľmi rád, že sa to podarilo a verím, že chlapci budú prínosom a že nás to zas bude baviť tak, ako kedysi.

Uvidíme vás v bráne?

Určite áno. Bol to môj sen a takisto aj sen chlapcov, že si raz zahráme všetci spolu. Takže, určite budem v bráne. Ale, ako hovorím, máme šikovných chlapcov z dorastu, ktorých som si vychoval, či už Jožko Pavlík, alebo Rudo Padyšák. Aj im by som veľmi rád dal priestor. Nemám problém sadnúť si na lavičku, prípadne zaskočiť na hociktorom poste, ak to bude potrebné.

Aké reakcie ste dostali od okolia, keď sa zverejnila informácia, že Svrčinovec bude mať opäť mužský tím?