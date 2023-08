Čarovná lúka prilákala na samozber levandule ľudí z celého Slovenska

Fialový dar prírody ponúka okrem pekných fotografií aj mnohostranné využitie v domácnosti.

OŠČADNICA: Česká šansoniérka Hana Hegerová o nej naspievala slávnu pieseň. Voňavá krása tejto fialovej rastliny, ktorú poznali už starí Gréci, poteší nielen všetky zmysly ale má aj liečivé účinky, či dokonca odpudí dotieravý hmyz. Reč je o levanduli, ktorú poznajú nielen gazdinky, ale aj domáci výrobcovia kozmetiky.

Levanduľovým poľom sa môže pochváliť aj Čarovná lúka nad dedinou Oščadnica na Kysuciach. Aj keď tento malý kúsok raja posiaty kvetmi slúži v obci ako turisticky atraktívny bod a návštevníkov láka kvôli fotografiám, vydala ďalší poklad.

Uplynulý víkend lúku navštívili stovky ľudí, ktorí si mohli tento aromatický dar prírody, spájaný najmä s Provensálskom, nazbierať.

Aj keď počasie bolo ako na hojdačke a slnečné lúče striedali dažďové prehánky, samozber využili ľudia z celého Slovenska. Na odstavnej ploche pod Čarovnou lúkou boli zaparkované autá nielen z Kysúc a z neďalekej Českej republiky či Žiliny, ale aj Martina, Trenčína, dokonca bolo vidieť ešpézetky aj z východného Slovenska.

Liečivú rastlinu si do Oščadnice prišli nazbierať aj pani Eva s dcérou Nikolou.

„Veľmi sa mi páči vôňa levandule. Budem ju sušiť, opájať sa krásnou vôňou. Takýto voňajúci zväzok si potom môžete doma zavesiť do šatníka, položiť do vázy alebo si trebárs pripraviť domáci sirup či levanduľovú limonádu. Receptov, ako ju využiť, je nepreberné množstvo,“ povedala Eva.

Strihanie levandule išlo od ruky aj Monike Liptákovej z Oščadnice, ktorá na pole vzala aj dcéru Alžbetku.

„Najskôr si urobím kytičku, nasuším si a urobím dobrý čajík. Už moja babka spomínala, že je to dobré na spánok, ukladala ju do vankúšov, zašívala do vrecúšok z plátna a ukladala k bielizni. Aj kúpeľ, do ktorého pridáte hrste usušených levanduľových kvetov, má pozitívny vplyv na ľudský organizmus,“ uviedla.