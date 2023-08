Na sídlisku Zákysučie v Krásne nad Kysucou vyrastie oddychová zóna s promenádou

Vybudovaním sa zvýši kvalita života obyvateľov aj podmienky na trávenie voľného času.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Oddychových zón, kde môžu ľudia tráviť svoj voľný čas, v mestách postupne ubúda. Problémové sú zvyčajne najmä sídliská, ktoré sú zastavané panelákmi a preplnené autami. Každý kúsok pozemku sa tak postupne mení na parkoviská.

Na najmladšom sídlisku Zákysučie v Krásne nad Kysucou je však situácia iná. Radnica sa rozhodla vyjsť v ústrety požiadavkám obyvateľov a priestor medzi bytovými domami a riekou Kysuca zmeniť na oddychovú zónu. Bagre sa do zeme zahryznú už v najbližších dňoch.

Pribudne aj multifunkčné ihrisko. Miesto, ktoré je teraz ponechané v pôvodnom stave po stavebnej činnosti, aj zarastené brehy Kysuce sa zmenia na nepoznanie.

„Obyvatelia tejto časti mesta sa tak môžu tešiť na nový priestor plný zábavy, oddychu a zelene. Peniaze vo výške takmer 400-tisíc eur sme získali z Integrovaného regionálneho operačného programu. Prosíme teraz ľudí o trpezlivosť, kým sa oddychová zóna postaví, výsledok bude stáť za to,“ informoval primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Dráha pre korčule aj komunitná záhrada

„Súčasťou bude dráha pre kolobežky a in-line korčule, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko a detské ihrisko. Celé územie bude bohaté na zeleň, oddych nájdu ľudia v komunitnej a dažďovej záhrade. Vytvoríme ohniská a priestory na grilovanie a opekačky, aby sa mohla tunajšia komunita stretávať a spoločne tráviť čas,“ doplnil primátor Krásna nad Kysucou.

K promenáde z dubových podvalov pri rieke Kysuca povedú schody. Táto hlavná promenáda je ukončená panoramatickým výhľadom na priľahlú rieku Kysuca vertikálnym prvkom, na ktorom je umiestnená informačná tabula s popisom aj v braillovom písme.

„V parčíku sa budú môcť ľudia prechádzať a oddychovať. Taktiež pri hlavnej promenáde sa uvažuje s umiestnením vertikálnej dominanty tvorenej stromom s vyšším kmeňom a väčšou korunou, ktorý bude osvetlený z úrovne zeme smerom na korunu a bude môcť byť využívaný napríklad tematicky ako vianočný stromček alebo miesto pre dekorácie počas iných sviatočných príležitostí,“ ozrejmil Jozef Grapa.

Menej alergénov aj vyššia vlhkosť vzduchu

Pribudnú aj prvky drobnej architektúry a mestského mobiliáru a osvetlenie. Navrhnuté riešenia sadových úprav zlepšia mikroklimatické a vodné pomery v danej lokalite.

„Zavádzajú udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami, navrhnuté sadové úpravy berú do úvahy úsporu vody pri údržbe zelene, napríklad prostredníctvom dažďovej záhrady a správnom spádovaní spevnených plôch do terénu. I samotný výber drevín je koncipovaný tak, aby prispieval k znižovaniu teplôt v sídelnom prostredí a zabezpečuje diverzifikáciu druhovej a vekovej štruktúry drevín a rešpektuje zdravotno-hygienické štandardy kvality ovzdušia s ohľadom na alergény,“ vysvetľuje vodozádržné opatrenia obsiahnuté v projekte revitalizácie vnútrobloku primátor mesta.

Počas horúcich dní sa tak znížia výpary, a naopak zvýšia vlhkosť vzduchu, čím prispejú k zníženiu okolitej teploty. Oddychová zóna bude mať psychologický, emocionálny, sociálny aj rekreačný prínos pre všetkých obyvateľov sídliska.

Vynovené ihriská aj pre deti s hendikepom

V severnej časti vnútrobloku sa uvažuje s umiestnením pokojnej časti určenej pre relaxáciu, prechádzky, prípadne pre kočíkovanie malých detí. Na južnej strane vnútrobloku sa v súčasnosti nachádza oplotené detské ihrisko, ktoré bude doplnené o ďalšie herné prvky a zároveň umiestnením podvalov okolo jeho obvodu s vynechaním vstupu sa vytvorí na tomto „orámovaní“ miesto pre detské hry a možné sedenie či už pre deti alebo ich sprievod.

Multifunkčné ihrisko bude mať rozmery 33 x 18 metrov a budú tam vyčlenené športoviská pre štyri športy – futbal, volejbal, nohejbal, streetbal.

„Na okraji riešeného vnútrobloku sa nachádzajú rodinné domy, kde sme navrhli izolačnú zeleň v dostatočnej šírke na zníženie prípadného akustického a vizuálneho rušenia obyvateľov od užívateľov multifunkčného ihrisko.

Všetky prvky a plochy sú riešené bezbariérovo, aby sa dali využívať aj osobám so zníženou pohybovou funkciou, prípadne iným telesným alebo duševným hendikepom. Vstup do detského ihriska je umožnený aj pomocou invalidného vozíka,“ dodal na záver Jozef Grapa.

