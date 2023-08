Zlodeji sú aktívni aj v lete. Dom či byt sa neboja vykradnúť aj počas obeda

Letné obdobie je rajom pre zlodejov, vykrádajú domy aj byty.

ČADCA. Dovolenková sezóna je v plnom prúde a vykrádanie bytov je pre kriminálne živly hitom a naberá na obrátkach. Každoročne polícia zaznamenáva v dovolenkovom období zvýšený počet prípadov krádeží vlámaním do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov.

Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť a zábudlivosť majiteľov, často vyhľadávajú nezabezpečené alebo nedostatočne zabezpečené objekty. Na to, aby do vášho bytu či domu vnikol zlodej, mu stačí iba pár sekúnd. Nemusíte cestovať na dovolenku, stačí, keď odídete z domu na dve hodiny.

Hodina v potravinách

Takýto traumatický zážitok sa stal v utorok 1. augusta aj manželom Petrovi a Ivane z Čadce. Počas obeda sa neznámy páchateľ vlámal do ich bytu na sídlisku Kýčerka. Zrejme sa spoliehal na to, že je väčšina ľudí v práci.

„Len na hodinu sme si odbehli do obchodu a keď sme sa vrátili, zbadali sme, že vo dverách chýba fabka. Dvnútra sme sa dostať nevedeli, boli zabuchnuté. V panike, no aj so strachom, sme ihneď volali políciu, ktorá skontaktovala hasičov. Policajt z dverí odobral stopy a potom hasiči násilím dvere otvorili. Prezreli vnútro bytu, ak by tam náhodou ešte páchateľ bol a potom miesto zaistili, zobrali stopy. Celý proces skončil až o siedmej večer,“ opísal svoju skúsenosť Peter.

Podľa jeho slov zlodej odcudzil veci, ktoré sa dajú rýchlo predať či odovzdať do záložne. „V záložni za ne dostane zopár eur, no pre nás mali niektoré z nich hlavne citovú hodnotu,“ doplnil Peter a dodal, že najhoršie na všetkom bolo zohnať nové vchodové dvere.

„V Čadci je to nemožné, ak chcete bezpečnostné, musíte čakať päť týždňov, čo vám situáciu nerieši, ak sú vaše dvere rozbité. Zháňaním dverí som zabil ďalší deň,“ krútil hlavou. Po výmene dverí chce apelovať na ostatných obyvateľov bytového dobu, aby boli v spoločných priestoroch nainštalované kamery, ktoré by mohli zachytiť pohyb páchateľov.

„Veľmi som sa rozčúlil nad tým, akí sme ľudia nezodpovední. Nevšímame si ľudí v paneláku, už to nefunguje tak ako kedysi, že sme sa minimálne na poschodí poznali všetci. Až takéto udalosti zvyčajne naštartujú záujem ľudí. Uvedomia, že nežijú v nejakom inom svete a rovnako tak, ako sa to stalo mne, môže to postihnúť aj ich,“ povedal Peter.

Kradnú hlavne cez deň, vylomia dvere

Páchatelia sú rýchli, vynaliezaví a pôsobia na všetkých sídliskách, ako aj v chatových oblastiach v mestách aj dedinách. Prednedávnom vykradli za bieleho dňa aj byt na sídlisku Žarec. Na vykradnutie bytu stačí maličkosť, nepatrná informácia, že majitelia nie sú doma. Neváhajú vniknúť do obydlia aj pre niekoľko stoviek alebo drobné domáce vybavenie, ktoré sa dá rýchlo speňažiť v záložniach.