Na diely z Číny čaká firma aj radnica. Chýbajúce zdieľané bicykle postupne vracajú do prevádzky

V meste fungovala len pätina bicyklov.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Služba zdieľaných bicyklov funguje už tretiu sezónu aj v dvoch kysuckých mestách. Obyvatelia si bikesharing rýchlo obľúbili, no našli sa aj tí, ktorí dvojkolesové tátoše bezdôvodne ničia.

Z Krásna nad Kysucou je známy prípad, keď jeden z bicyklov našli zavesený na dopravnej značke. V Kysuckom Novom Meste zašli vandali ešte ďalej, veď po štvrťroku bolo funkčných len 10 z 50 bicyklov.

„Len raz som si naozaj potrebovala požičať bicykel, pretože by som nestihla spoj domov z práce, no na stanovišti boli len dva nepojazdné a poškodené bicykle. Odvtedy som to už ani neskúšala,“ opisuje svoju negatívnu skúsenosť Lucia Bajánková z Kysuckého Nového Mesta.

Mesto neplatí ani euro

Sťažností prirodzene pribúdalo, mestom a sociálnymi sieťami sa začali šíriť aj otázky, či radnica zbytočne nevyhadzuje finančné prostriedky za túto službu.

„Podobne ako iné mestá, ani my za túto službu neplatíme. Mesto má na starosti iba servisné práce,“ dementuje správy o vyhadzovaní finančných prostriedkov primátor Marián Mihalda.

„Nefunkčné bicykle čakajú na opravu. Poruchy, ktoré si nevyžadujú nové náhradné diely, opravujeme priebežne, no poruchy spôsobené vandalizmom si väčšinou vyžadujú nové náhradné diely,“ dopĺňa primátor.

Sťažujú sa aj skalní

Na chýbajúce alebo poškodené bicykle pravidelne poukazujú aj skalní používatelia služby. Podnety posielajú najmä údržbe mesta.

„Už minulý rok chýbalo veľa bicyklov. Ak neboli úplne nefunčkné, mali krivé kolesá alebo iné poškodenia. No aby v meste fungovalo desať bicyklov z päťdesiatich, to som ešte nezažil. Človek sa na službu nemôže spoľahnúť a celkovo je to skôr o náhode,“ tvrdí Maroš Kekely, ktorý za prácou dochádza do priemyselného parku v Kysuckom Novom Meste.

Na primátora sme sa preto obrátili aj s otázkou, či mesto nezvažuje zmenu prevádzkovateľa.