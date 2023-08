Zo Slávie zamieril pod Javorník. Prečo skúsený Marián Čačurák zmenil dres?

V nových farbách už stihol absolvovať úspešnú súťažnú premiéru.

Počas krátkej letnej prestávky medzi futbalovými sezónami došlo k zaujímavému transferu na trase Staškov – Makov. Marián Čačurák, skúsený stopér, sa sťahuje zo Slávie pod Javorník, čo možno do istej miery považovať za prekvapujúcu informáciu.

Rodák z Rakovej totiž odohral za Staškov niekoľko výborných sezón, v minulej bol dokonca kapitánom mužstva a so Sláviou dosiahol mnoho veľkých víťazstiev. V súčasnosti je situácia iná a bývalého útočníka už v drese Staškova neuvidíme.

„Po skončení uplynulého ročníka ma oslovili ľudia z vedenia Makova. Pýtali sa, či by som si vedel predstaviť hrať v drese Javorníka. Záujem ma potešil, ale nedal som hneď jasnú odpoveď,“ vlial viac svetla do prestupu samotný futbalista. Ako potvrdil, rozhodnúť sa pre zmenu nebolo úplne jednoduché, no život prináša výzvy, a tak to bolo aj v prípade Čačuráka.

„Cítil som, že už potrebujem zmenu a zároveň nový impulz. Preto som si krátko po obdržaní ponuky nechal asi týždeň na rozmyslenie. Napokon som prikývol. Myslím si, že som sa rozhodol správne. Začína sa pre mňa niečo nové, na čo sa teším,“ pokračoval.

Podali si ruky

Odísť z klubu, kde človek odohrá desiatky zápasov, nájde si množstvo priateľov a prežije príjemné i menej radostné chvíle, je pre každého hráča náročné. Aj v Staškove si uvedomujú, že prichádzajú o skúseného futbalistu, ktorý mužstvo podržal nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Ako však Čačurák prezrádza, so svojím bývalým klubom sa nerozchádza v zlom.

„Takéto situácie, jednoducho, patria k futbalu. Myslím si, že v klube nemajú na mňa ťažké srdce. Podali sme si vzájomne ruky, popriali všetko dobré a futbalový život ide ďalej.“