Nový muž v bráne Tatranu. Tibora Dičku čaká tretí kysucký angažmán

U odchovanca českého futbalu zavážila možnosť byť bližšie pri rodičoch.

Turzovský Tatran vstupuje do novej sezóny s viacerými novými hráčmi na súpiske. Zmeny v kádri sa dotkli aj brankárskeho postu, na ktorom bude figurovať dvojica Tibor Dička – Dávid Bernát. Zatiaľ čo v prípade Dávida Bernáta ide o návrat 24-ročného odchovanca nielen do klubu, ale aj k futbalu, 31-ročný Tibor Dička má zaujímavý futbalový životopis pretkaný nielen kysuckými, ale aj českými klubmi.

Spomienky na Makov i Korňu

Tibor sa narodil v Čadci, do šiestich rokov býval s rodičmi v Korni. Potom prišlo sťahovanie do Ostravy a angažmány v Českej republike. V roku 2012 sa však do Korne vrátil ako člen mužstva TJ Kysučan Korňa. V ďalších sezónach strážil bránkovisko Makova.

„Na predchádzajúce pôsobenie na Kysuciach veľmi rád spomínam. V Makove sme hrali krásny ofenzívny futbal, dávali sme veľa gólov. Na zápasy chodilo veľa fanúšikov, zažil som tam množstvo krásnych futbalových chvíľ a najmä výborných ľudí. To isté môžem povedať aj o Korni, ktorá je na Slovensku mojím domácim klubom,“ hovorí 31-ročný brankár.