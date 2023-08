Na Slovensku je čoraz teplejšie. Smrekom sa nedarí, palmy rastú aj na Kysuciach

Mení sa aj štruktúra lesov.

KYSUCE. V predstavách ľudí sa s letnou dovolenkou spájajú najmä more, pláž a v neposlednom rade palmy. Dôsledky klimatických zmien sa prejavujú už dnes, a to extrémnymi výkyvmi počasia ako sú prívalové dažde, povodne alebo, naopak, extrémne horúčavy a suchá.

Kvôli značným zmenám klimatických podmienok dnes už nie je ničím neobvyklým pestovať palmy aj v záhradách na Kysuciach. Nemusia to byť len tie, ktoré v lete vynesiete spolu s črepníkmi na terasu alebo k bazénu. Palmu si môžu ľudia do záhrady aj vysadiť.

Marián Kucharčík, špecialista na exotické rastliny, zo záhradníckeho centra v Oščadnici hovorí, že dopyt po exotických rastlinách u nás rastie každým rokom. Hoci v našich končinách stále nepôsobia prirodzene, do záhrad vnášajú vzácnu stredomorskú atmosféru a oživujú dovolenkové spomienky.

„Na to, že je pestovanie stredomorských rastlín trendom, majú vplyv dva faktory. Palmy sú pre ľudí lákadlo, pripomínajú im dovolenky a na naše pomery je ich pestovanie stále nezvyčajné. Ďalšou vecou je vplyv aktuálneho počasia. Tým, že sa posúva hranica teplého pásma severnejšie, tak aj na Kysuciach prestáva byť problémom pestovať rastliny, ktoré majú radi teplo a doposiaľ sme sa s nimi stretali v južných oblastiach,“ vyjadril sa Marián Kucharčík.

Palmy bez zvláštnej starostlivosti

Ako ďalej uviedol, pred niekoľkými rokmi bol záujem o palmy hlavne na južnom Slovensku v okolí Bratislavy a Komárna.

„V posledných rokoch však vidíme, a je to spôsobené klimatickými zmenami, že bez zazimovania prežijú palmy v okolí Nitry, Trenčína. Rovnako aj ďalšie exotické rastliny, napríklad olivovníky či subtropické ovocné stromy. Na Kysuciach bol pred niekoľkými rokmi záujem o tieto exotické rastliny minimálny, predávali sa len do interiérov. Ak to bude takto pokračovať ďalej, je pravdepodobné, že pestovať exotické rastliny bude možné aj v záhradách na Kysuciach, bez zvláštnej starostlivosti,“ ozrejmil Kucharčík s tým, že v prvých rokoch nakupovali ľudia v záhradnom centre klasické rastliny a stromy, pričom palmy len obdivovali, ale nechceli riskovať.

„Toto už posledné roky neplatí a mnohokrát dovážame exemplárne kusy priamo na objednávku zákazníka,“ vysvetlil.

Do záhrady mrazuvzdorné

Na Kysuce sa podľa jeho vyjadrenia zatiaľ hodia odolnejšie druhy schopné s určitou pomocou ustáť aj naozaj silné mrazy.

Odolajú stredoeurópskej zimnej klíme, nie však bez ochranných opatrení, ktoré treba vykonať pred nástupom chladného obdobia.