Obria lavička na severe Slovenska prilákala za rok tisíce ľudí, za šťastie v láske však neručí

Rekordérka sa vyníma nad obcou Skalité na Kysuciach.

SKALITÉ. Najväčšiu lavičku na Slovensku za rok navštívili tisíce ľudí. Svojimi rozmermi, dĺžkou nad päť metrov a výškou tri metre si vyslúžila zápis do Knihy slovenských rekordov. Dovtedy najväčšiu lavičku prerástla o 30 centimetrov

„Lavička v Skalitom je umiestnená tak, aby každý z jeho prvkov na pohľad či fotozáber smeroval práve na obec," vysvetlil Jozef Cech, starosta obce Skalité.

Z lavičky sa vám naskytne nádherný výhľad v nadmorskej výške 845 metrov nad morom.

Šťastie v láske automaticky neprinesie

Obria lavička s nápisom "Pravá láska trvá večne", vyrezaným do operadla, sa stala akýmsi symbolom zaľúbencov. Mnohé páry navštívia vrch Troják iba kvôli fotke na slovenskej rekordérke.

Nápis na operadle ani samotná lavička vám však šťastie v láske automaticky neprinesú. Presvedčil sa o tom aj 30-ročný Matej Straka, ktorý sem na výlet zobral svoju priateľku, aby ju požiadal o ruku.

„Boli sme spolu desať rokov a viackrát sme sa o tom zhovárali. Kúpil som snubný prsteň a hľadal správne miesto. O lavičke mi povedal kamarát z Kysúc a napriek vyše hodinovej ceste autom sa mi to zdalo ako ideálne miesto na žiadosť o ruku. To som ešte netušil, ako to dopadne,“ hovorí so smiechom Matej.

Dodáva, že vtedy mu do smiechu nebolo. Namiesto sladkého „áno“ totiž počul „nie“. Žiadosť o ruku v tej chvíli skončila rozchodom a bývalých zaľúbencov čakala trápna 30-minútová cesta späť k autu.

„Našťastie sme tam prišli každý vlastným autom, lebo expriateľka noc pred tým spala u svojej starej mamy na Kysuciach. Inak by som na tej lavičke asi ostal spať,“ smeje sa Matej.

Výroba trvala týždeň

Umelecký rezbár, autor najväčšej lavičky na Slovensku Michal Kopasek nám prezradil, že výroba trvala týždeň intenzívnej práce.



„Požiadavka bola prekonať dovtedy najväčšiu lavičku v Kláštore pod Znievom. Na výrobe sme pracovali dvaja, no nakoľko som mal už predošlé skúsenosti s nadrozmernými projektami, nemali sme pri výrobe žiadne komplikácie. Skutočná komédia nastala pri prevoze,“ smeje sa rezbár.

Lavička musela byť dopravená na vrchol pomocou auta s rukou. To však komplikovalo počasie, a preto bola najskôr osadená v centre obce.