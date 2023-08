Jubilejný Panthers Cup bude opäť v znamení športu, zábavy a pomoci

Novinkou sú vratné zálohované poháre.

SVRČINOVEC. Hokejbalové turnaje sú už roky súčasťou kysuckého leta. Práve tento šport má v našom regióne dlhú tradíciu a už pred dvoma desaťročiami vzniklo jedno z najznámejších športových podujatí pod názvom Panthers cup. Založila ho partia nadšencov z tímu Panthers a ich priatelia, ktorí boli v tej dobe stálicami hokejbalovej ligy v Čadci. Odvtedy prešla dlhá doba, no hokejbal zostal chlapom v srdci dodnes.

Z okresného mesta sa neskôr turnaj presunul na Skalité a posledné ročníky ho hostí Svrčinovec. Okrem hokejbalového zápolenia postupne pribudli súťaže v malom i stolnom futbale.

Z „obyčajného“ turnaja sa za roky stalo obľúbené podujatie, ktoré pravidelne láka športovcov nielen z Kysúc, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Tento rok sa turnaj uskutoční v sobotu, 12. augusta, na tradičnom mieste – na hokejbalovom ihrisku vo Svrčinovci.

Jubilejný ročník je predo dvermi a organizátori každý deň pracujú, aby bol čo najvydarenejší.

„Dvadsať rokov je dlhá doba. Za ten čas sa z turnaja stala pekná tradícia. Aj preto sme sa rozhodli, že jeho podobu ponecháme tak, ako ho ľudia roky poznajú. Čiže priateľská atmosféra, obvyklé športové disciplíny, ceny, tombola a najmä darovanie výťažku. To sú hlavné lajtmotívy obľúbenej akcie,“ povedal Ján Ligač, jeden z hlavných organizátorov a pokračoval: „Naším cieľom nie je robiť turnaj výnimočným. Chceme, aby to bol deň, ktorý je oslavou všetkej práce a úsilia, bez ktorých by tu akcia nebola už neuveriteľné dve desaťročia.“

Turnaj, ktorý pomáha

Kým v počiatkoch bol turnaj najmä o športovaní, dnes má oveľa hlbší význam. Organizátori mu pred niekoľkými rokmi dali nálepku „benefičný“ a každý rok obdarujú niekoho, kto to potrebuje.

„V tomto roku pomôžeme Eliške, malej bojovníčke, ktorá bude mať štyri roky a za svoj život si už musela veľa preskákať. Venujeme jej výťažok z podujatia, ktorý jej aspoň trošku pomôže pri nákladných rehabilitáciách,“ pokračoval organizátor. Ako dodal, okolo nás je detských osudov stále dosť. „Preto veríme, že Panthers cup bude i naďalej napĺňať svoj zmysel a tým bude mať oveľa hlbší a zmysluplnejší charakter,“ doplnil.

Ekologickejší a ekonomickejší

Panthers cup sa každým rokom posúva a výrazným krokom vpred je aj výmena plastových pohárov za zálohované, čo je už bežná súčasť veľkých podujatí.

„V tomto smere nás podporila Nadácia KIA. Turnaj bude preto oveľa ekonomickejší a najmä ekologickejší. Je potrebné postupne sa posúvať vpred, preto vidíme veľký zmysel v eliminácii odpadu, ktorý pri podobných akciách vzniká,“ doplnil Ligač.

Nuda nehrozí

Okrem športového zápolenia, bohatého občerstvenia a príjemného stretnutia čaká všetkých, ktorí zavítajú do športového areálu vo Svrčinovci (vedľa futbalového ihriska), priateľská atmosféra. Pre najmenších je pripravený nafukovací hrad a maľovanie na tvár. Večer sa všetci môžu tešiť na ohňostroj.

„Ďakujeme skutočne všetkým, ktorí nám počas dvadsiatich rokov akýmkoľvek spôsobom pomáhali, stáli pri nás alebo stoja doteraz. Je to pre nás veľmi dôležité a bez vás by to naozaj nešlo. Ešte raz, veľká vďaka!“ uzavrelJán Ligač.