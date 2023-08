Sumár a komentáre 5. ligy: Faulovaný hráč Turzovky spálil penaltu, gól nedalo ani Čierne

Kysucké tímy na úvod nebodovali.

V. liga Sever

Turzovka – Rosina 0:2 (0:1)

Úvod sezóny prisúdil Turzovčanom rovnakého súpera ako vlani, papierové predpoklady však po vydarenej jarnej časti a letnom posilnení veštili oproti vlaňajšku silnejšiu Rosinu.

Zápas sa začal v taktickom duchu, obe mužstvá boli pozorné v defenzíve a sústredili sa na dobrú organizáciu hry. Dej neprinášal vyložené šance ani na jednej strane, hoci do pološancí sa dostali domáci i hostia. Domáci boli ku gólu blízko po hlavičke Jarabicu, no do prvej skutočnej tutovky sa po turzovskej chybe v rozohrávke dostala Rosina.

Šemík však minul bránu Dičku. Futbalovejšie pôsobiaca Rosina sa gólu predsa len dočkala. Po rýchlej krídelnej akcii prišiel prudký prízemný center a veľmi nešťastný okamih pre domácu Turzovku a jej kapitána Mareka Poláčka. Ten si loptu smolne zrazil do vlastnej siete, a vedenia sa tak ujali hostia – 0:1. Smola sa Poláčkovi nevyhla ani o pár minút, keď si obnovil zranenie a musel odstúpiť z hry.

Do druhého dejstva chcela Turzovka nastúpiť živšie a zvrátiť priebeh hry, no hneď v jeho úvode zabudla na zadné vrátka, po vlastnom rohu prepadla a výborne prevedený rýchly brejk Rosiny premenil na gól Martin Jaššo – 0:2.