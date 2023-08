Piaty ročník cyklistických pretekov Kysuce - Orava cez kopec s traťovým rekordom aj rekordnou účasťou

Vytrvalosť a rýchlosť úkázalo 109 cyklistov v cestných cyklistických pretekoch, ktoré majú domov v Zborove nad Bystricou.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/pnvg_FUJD4k

ZBOROV NAD BYSTRICOU. Láska k dvom kolesám aj krásne slnečné počasie pritiahlo do kysuckej obce Zborov nad Bystricou milovníkov cyklistiky zo Slovenska, Poľska aj Českej republiky.

V Sobotu 12. augusta sa tu konal piaty ročník cyklistických pretekov Kysuce - Orava cez kopec. Podujatie má už za tie roky vybudované dobré meno a pravidelne zaznamenáva hojnú účasť. Tento rok sa na štart postavilo 109 dospelých pretekárov, ktorí si zmerali sily na 82 kilometrov dlhej trati s prevýšením 990 metrov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pretek je náročnou previerkou všetkých účastníkov, pretože stúpanie s radom zákrut aj následné klesanie po kľukatej spojnici dvoch regiónov si vyžaduje dobrú technickú aj fyzickú zdatnosť.

Absolútnym víťazom sa tento rok stal Adrian Brzózka z z Poľska, ktorý absolvoval trasu zo Zborova nad Bystricou smerom cez obce Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Oravská Lesná, Zákamenné a späť, s neuveriteľným časom 1 hodina 49 minút a 55 sekúnd, čím stanovil nový traťový rekord.

Druhé miesto si vybicykloval jeho brat Piotr a pohár za tretie miesto si odniesol Peter Swaczyna z tímu Ostrava Multikraft Čeledná z Českej republiky.

"Tieto cyklistické preteky sme si vyskúšali prvý krát a veľmi sa nám tu páčilo. Keď sme sa dostali na čelo, spoločne s bratom sme sa striedali na pozícii a dotiahli to až na bedňu. Organizačne bolie tieto preteky veľmi dobre pripravené a ak budeme mať miesto v kalendári, určite prídeme o rok opäť," vyjadril sa druhý Piotr Brzózka.

Prečítajte si

Prečítajte si V Krásne nad Kysucou otvorili zariadenie komunitného bývania Čítajte

Preteky sa darí organizovať vďaka mnohým sponzorom no hlavne vďaka neutíchajúcej iniciatíve a mladíckemu elánu dobrovoľníkov, ktorých cieľom je najmä na propagácia cestnej cyklistiky na území Kysúc a Oravy.

"Inšpiráciou bolí známe preteky z Kysúc na Oravu, ktoré sa jazdili ešte za socializmu a pretekali tu cyklisti z celej V-štvorky," informoval riaditeľ preteku Dušan Šustek z Nika športu Krásno Nad Kysucou.

"Opäť sa nám podarilo, aby toto podujatie malo medzinárodný charakter. Každým rokom počet cyklistov rastie a ak sa dostaneme na počet dvesto, bol by to krásny úspech. Je to možno aj preto, že razíme hlavne cestu bezpečnosti, veľmi nám pomáha so zabezpečením čadčianska dopravná polícia a jednotlivé obce na trase. Zaistiť všetky povolenia, stanoviská, uzatvoriť cestu je pomerne náročné. Sme radi, keď nedôjde z zrážke a k úrazu. Naše ďalšie prianie je, aby sa to dostalo aj do bodovacej súťaže," doplnil Dušan Šustek s tým, že na trať sa postavili aj cyklisti, ktorí nemajú v regióne veľa príležitostí zmerať si sily v regulérnom cyklistickom preteku.

Organizátori nezabudli ani na desiatky malých cyklistov, ktorí si svoje sily tento rok zmerali na uzatvorenej ceste. Súťaž bola založená v minulom roku hlavne z toho dôvodu, aby boli deti motivované k športu a prišli nielen víťaziť, ale sa aj dobre zabaviť.

"Deti sme rozdelili do kategórií a tomu boli aj prispôsobené dĺžky tratí. V minulom roku sme súťažili na cyklotrase, tento rok sme sa tak zhodli, že by to bolo dobré, keby deti boli motivované alebo inšpirované tými staršími a ten štart by bol spoločný, čo sa nám podarilo. Pre najmenšie deti na odrážadlách bola pripravená bezpečná a prehľadná rovinka, na konci ktorej ich čakali fandiaci rodičia. Všetky deti čakala odmena bez ohľadu na umiestnenie," povedal starosta Zborova nad Bystricou Juraj Hlavatý a dodal, že cestná cyklistika tak možno získala nových mladých nadšencov pre tento druh športu a možno o pár rokov sa pre niektorého z nich stane srdcovou záležitosťou.

Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu.

Mohlo by vás zaujať