Charitatívny výťažok Panthers cup-u venovali štvorročnej bojovníčke Eliške

Športovo-benefičná akcia má na Kysuciach už dlhoročnú tradíciu a čoraz viac priaznivcov.

SVRČINOVEC. V športovom areáli vo Svrčinovci sa uplynulú sobotu konal jubilejný dvadsiaty ročník benefičného podujatia Panthers cup. Na turnaji sa stretli hokejbalisti, malí aj veľkí futbalisti aj priaznivci stolného futbalu, aby zabojovali o štyri poháre a zároveň pomohli tým, ktorí to potrebujú.

Prvý ročník jedného z najznámejších športových podujatí na Kysuciach sa uskutočnil ešte v roku 2003 na hokejbalovom ihrisku v Čadci. Celá akcia prešla mnohými zmenami. Spočiatku len hokejbalový turnaj sa v roku 2011 rozšíril i o futbalový turnaj a v roku 2016 organizátori zapojili do futbalového zápolenia aj deti.

Akcia sa dnes teší veľkému záujmu hráčov i sponzorov, ktorí svojou účasťou už desať rokov podporujú dobrú vec. Organizátori Norbert Chovanec a Ján Ligač si zaspomínali aj na začiatky vzniku obľúbeného turnaja, ktorý pravidelne láka športovcov nielen z Kysúc, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

„Bolo to spontánne. Zakladali sme s kamarátmi nové hokejbalové družstvo HBC Panthers. Mali sme chuť hrať a zlepšovať sa, a keďže v lete nebolo veľa turnajov, tak sme sa rozhodli, že jeden zorganizujeme. Vtedy sme začínali so štyrmi družstvami. Prvý ročník dopadol veľmi dobre, a tak sme sa rozhodli pokračovať a zároveň chceli posunúť turnaj ešte na vyššiu úroveň,“ zaspomínal na začiatky Norbert Chovanec.

„Začalo to doslova na kolene. Pomenili sme niekoľko areálov, no tu vo Svrčinovci sme za zabývali, sme tu hádam osem rokov. Športový areál ozaj stojí za to, je tu všetko pokope a obecné zastupiteľstvo nám vychádza v ústrety. Ľudí a sponzorov stále pribúda. Ak by sa nejakí chceli pridať, stále je miesto. Ak dožijeme, určite sa čoskoro pustíme aj do organizácie 21. ročníka,“ doplnil kamaráta Janko Ligač.

Pred samotným vyhodnotením poďakovala za spoluprácu a hlavne za skvelú myšlienku Norbertovi Chovancovi a jeho Katke starostka Svrčinovca Renáta Majchráková.

„Zorganizovať takýto turnaj nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, preto organizátorom patrí veľká vďaka. Sme veľmi radi, že môžeme každý rok privítať športovcov a rovnako sa snažíme angažovať svojich známych, aby suma na odovzdanom šeku bola čo najvyššia. Je veľmi pozitívne, že sa stále nájdu ľudia s dobrým srdcom a robia sa takéto akcie so skvelou atmosférou, ktoré navyše majú zmysel,“ vyjadrila sa Renáta Majchráková.

Potom už nebránilo nič tomu, aby si najlepší zo všetkých disciplín prevzali svoje trofeje. V hokejbale na treťom mieste skončil Dream Team, striebornú priečku obhájilo mužstvo Gumkáčov a víťazný pohár za prvé miesto putoval do Turca, víťazmi sa stal tím Medokýš Martin.

Vo futbale sa najviac darilo chlapom z Orloja Stará Bystrica, druhí skončili FC Trade a bronzovú priečku obsadil tím Cargo.

V detskom medzinárodnom turnaji si prvé miesto vybojovali chlapci z Kysuckého Lieskovca, druhí skončili futbalisti Attack Vrútky a bronzovú priečku obsadilo družstvo domácich Beskyd Svrčinovec.

V stolnom futbale obhájila prvenstvo z minulého roka dvojica hráčov Ligač, Dej.

Výťažok z Panthers Cup-u je vždy venovaný organizácii, rodine či jednotlivcovi, ktorým táto čiastka aspoň trošku pomôže pri ich boji s nepriaznivým osudom či s ťažkou chorobou. Ide o výnimočné gesto, ktoré sa v športovom prostredí cení viac ako víťazstvo.

Vyhodnotenie turnajov a odovzdávanie darovacieho šeku je vždy emotívne, a v nejednom oku sa zaleskne aj slzička. Pomoc za tie roky smerovala napríklad pre Detské oddelenie nemocnice v Čadci, Detskému domovu v Turzovke a Domovu sociálnych služieb v Oščadnici aj Patrikovi a Michaele, ktorí bojujú s detskou mozgovou obrnou.

Tento rok putoval celý výťažok turnaja pre rodinu malej bojovníčky Elišky z Oščadnice, ktorá bude mať štyri roky a už od malička sa borí so zákernou spinálnou muskulárnou atrofiou. Tá spôsobuje postupné ochabnutie svalov. Organizátori napokon ohlásili sumu 7300 eur, ktoré jej pomôžu pri nákladnej liečbe a rehabilitáciách.

Panthers Cup 2023 vyvrcholil žrebovaním tomboly, v ktorej bolo celkovo 52 cien.

„Podujatie opäť splnilo svoj účel. Aj touto cestou všetkým veľmi ďakujeme za pomoc a podporu pri podujatí, za to, že pri nás počas celých dvadsať rokov stáli. Či už starostke obce Renáte Majchrákovej za poskytnutie skvelých priestorov, ale najmä všetkým sponzorom a spoluorganizátorom, všetkým, ktorí nás podporili nápadom, návštevou, dvomi percentami či dobrovoľným príspevkom, bez ktorých by nebolo toto podujatie tak úspešné,“ dodal na záver Ján Ligač.