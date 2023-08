VIDEO: Bronzový Martin Svrček zaujal výkonom i športovým gestom

V svetovej konkurencii v kategórii do 23 rokov patril medzi najlepších cyklistov.

Obrovský úspech zaznamenal v škótskom Glasgowe cyklista Martin Svrček. Na augustových majstrovstvách sveta v kategórii do 23 rokov finišoval na treťom mieste a okrem športového výsledku zaujal aj ukážkovým športovým gestom.

„ S odstupom niekoľkých dní a najmä už s pokojnejšími emóciami hodnotím šampionát pozitívne,” vrátil sa dvadsaťročný cyklista k svojmu pôsobeniu na škótskych cestách. „ Mám medailu z majstrovstiev sveta, je to veľký úspech. Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, takže so svojím výkonom som nadmieru spokojný.”

Pred majstrovstvami sveta si veril

Zisku bronzovej medaily predchádzalo ťažšie obdobie a dlhšia súťažná pauza. Rodák z Nesluše sa však s nepriaznivou situáciou dokázal popasovať: „ Už pri posledných tréningoch pred majstrovstvami som sa cítil veľmi dobre a dokazovali to aj čísla. Preto som nemal strach, práve naopak, veril som si. Chalani sa ma pýtali, či si myslím, že by som mohol vyhrať. Odpovedal som, že áno. Každý by predsa mal ísť do pretekov s tým, že ich ide vyhrať, či nie? Bol som pripravený na všetko, no jednoznačne som chcel vyhrať.”