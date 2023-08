Najmladšia starostka na Kysuciach: O obec sa treba neustále starať, aby bola pekná a funkčná

Najväčším problémom sú vždy financie.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

RADÔSTKA. Malá obec v nádhernej Bystrickej doline sa môže pýšiť architektonicky významným kostolom aj novým námestím. Problémy jej však robia financie aj veľmi nízky prírastok detí.

O tom, prečo obec nie je pre mladé rodiny atraktívna, ale aj o krásach tejto malej obce sme sa zhovárali s najmladšou starostkou na Kysuciach, Simonou Lutišanovou Matejčíkovou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostku?

Hlavným dôvodom bola moja túžba pracovať v manažmente. Keďže v Radôstke žijem a poznám problémy našich občanov, povedala som, si že to skúsim. Bola to však aj iniciatíva občanov, ktorí chceli, aby som to vyskúšala a povzbudili ma. Je to pre mňa obrovská podpora a hnací motor, aby obec napredovala.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Prežil päť operácií mozgu, lekári ho považujú za zázrak. Nádorov ho zbaviť nedokážu Čítajte

Vy ste najskôr pracovali na obecnom úrade. Je to podľa vás výhoda?

Ako v čom. Ale áno, z časti som vedela, do čoho idem a vedela som, ako to na úrade chodí, predovšetkým čo sa týka rozsahu agendy.

Čo bolo prvé, čo sa v obci pod vaším vedením robilo?

V obci boli akurát rozbehnuté projekty revitalizácia námestia a hasičská zbrojnica – rekonštrukcia podlahy, taktiež nás čaká ešte množstvo rozhodnutí pri ďalších projektoch, predovšetkým záleží na finančných možnostiach obce.

Zamerali sme sa predovšetkým na čistenie rigolov okolo miestnych komunikácií, kosenie verejných priestranstiev, výsadbu zelene, upratovanie obce a mnoho iného.

Dominantou námestia je šachovnica, čo ešte pribudlo?

Fontána a kvety. Námestie je centrom obce a ľuďom sa to veľmi páči. Mamičky s deťmi našli priestor na oddych, nakoľko vedľa námestia sme zrekonštruovali detské ihrisko.

Ročný prírastok detí, ktoré ostávajú v obci je veľmi nízky, čím to podľa vás je?

Prírastok detí je momentálne veľmi nízky. Aktuálne máme 784 obyvateľov, čo je naozaj málo. Myslím si, že hlavným problémom je to, že mladí ľudia odchádzajú za prácou bližšie k mestám. Väčšina našich obyvateľov pracuje vo veľkých firmách a strávia veľa času dochádzaním. Taktiež je to aj otázka bývania.

Zvažovali ste nejaké kroky na prilákanie mladých rodín do obce?

Iniciatíva bola, riešili sme to na obecných zastupiteľstvách. Z bývalej budovy školy by sme chceli urobiť obecný úrad a na poschodí nájomné byty. Obecné pozemky, ktoré by sme mohli ponúknuť, žiaľ, nemáme.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Od práce za pásom k vlastnej firme. Tridsaťročný Kysučan sa presadil v Nemecku Čítajte

Čo naopak máte? Prečo by obec mohla byť pre mladých atraktívna?