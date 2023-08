V Povine sa zabýval medveď, zničil úle aj včelín v obytnej zóne

Na monitorovanie šelmy privolali zásahový tím

POVINA. V Povine pri Kysuckom Novom Meste bola v ostatných dňoch návšteva, ktorá obyvateľov skôr vyplašila, ako potešila. Reč je o medveďovi, ktorý sa zatúlal blízko obydlí ľudí, kde ho lákali včelie úle.

Na výskyt medveďa upozornili poľovníci v stredu 23. augusta počas dňa v lokalitách Mazák, Podnové, Oblazisko, Skaličné a Besné. Zároveň bol jeho pohyb v blízkosti ľudských obydlí nahlásený zodpovedajúcemu zásahovému tímu. Na jeho pohyb upozornila na sociálnej sieti starostka Alena Dudeková, ktorá zároveň vyzvala ľudí z obce k obozretnosti.

V ten istý deň v noci medveď roztrhal oplotenie a vnikol na súkromný pozemok s chatou, kde boli umiestnené včelie úle a zanechal po sebe spúšť. Majiteľke úľov zostali len oči pre plač, všetok čas venovaný včielkam vyšiel navnivoč.

Ani to mu však nestačilo. Pod vidinou ľahko nadobudnutého medu sa vrátil vo štvrtok v noci na rovnaké miesto a snažil sa dostať už aj do včelína. Vzhľadom k tomu, že sa to nachádza v intraviláne obce, starostka Alena Dudeková prípad opäť nahlásila zásahovému tímu a na obhliadke bola prítomná aj pracovníčka životného prostredia.

"Ešte stále sa máme tváriť, že premnožené medvede nerobia problém? Budem sledovať prácu zásahového tímu a veľmi ma zaujíma, ako tento problém vyriešia," uviedla starostka Poviny Alena Dudeková.

