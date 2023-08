Rutinný zákrok skončil amputáciou. Kysučan Peter prišiel o nohu aj zamestnanie

Z invalidného dôchodku si nemôže dovoliť kúpiť elektrický vozík.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. O tom, že život sa dokáže zmeniť v jednom okamihu, sa presvedčil 42-ročný Peter Albičuk z Kysuckého Nového Mesta.

Do nemocnice prišiel s bolesťou nohy, no zákrok, ktorý mal vyriešiť trombózu, skončil amputáciou nohy. Peter sa však musel vyrovnať nielen so stratou nohy, ale aj s existenčnou krízou, ktorej bezprostredne po prepustení z nemocnice musel čeliť.

S akým problémom ste navštívili nemocnicu?

Mal som problém s upchávaním ciev. V sobotu 9. februára 2021 som pociťoval silnú bolesť v lýtku, navštívil som teda nemocnicu, kde nasledoval okamžitý zákrok. Niečo sa pokazilo a nohu mi museli odrezať.

Aká bola vaša reakcia, keď ste zistili, čo sa stalo?

Šok. Bol to obrovský šok a neveril som tomu, čo sa stalo. Následne som cítil hnev. Nemocnica mi ukázala papiere, kde bol môj podpis, že súhlasím s amputáciou a mne neostávalo nič iné, len sa postupne zmieriť s tým, že som o nohu prišiel.

Musel to byť šok nie len pre vás, ale aj vašu rodinu.

Keď som oboznámil rodinu a priateľov s tým, že mi amputovali nohu, dosť sa mi tie kontakty preriedili. Kým niektorí ma veľmi podporili a podporujú dodnes, iní mi rozprávali, že by sa na mojom mieste obesili.

V rozhovore sa dočítate: kde Peter býva,

ako sa pohybuje,

prečo je pre neho elektrický vozík nevyhnutný,

ako mu pomôcť k jeho kúpe,

prečo nenosí protézu,

akí lieky užíva,

čo je to fantómová bolesť a ako sa mu prejavuje,

čo mu robí radosť,

aký sen by si chcel splniť.

Ako ste reagovali na niečo takéto?

Trpkým smiechom. Neviem, prečo by som sa mal niekam vešať. Môj život predsa neskončil, len sa veľmi výrazne skomplikoval. Musel som si zvyknúť nie len na život bez nohy, ale aj na živorenie s minimálnym príjmom.

Žijete z invalidného dôchodku 165 eur. Máte ešte nejaký iný príjem?

Mám invalidný dôchodok a dávky v hmotnej núdzi. To bola pre mňa asi najväčšia životná zmena. Tie financie. Predtým som bol zvyknutý na to, že som si dokázal veľmi slušne zarobiť ako obkladač. Dnes nemám dosť ani na nájom.

Ako sa teraz pohybujete?