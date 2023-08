Matej Šimášek: Zásadné riešenia pripravujeme systémovo s výhľadom na dlhšie obdobie a širšie súvislosti

Primátor poskytol prvý rozhovor od víťazstva vo voľbách.

ČADCA. Vlani v novembri vyhral voľby, potom sa na určitý čas verejne odmlčal. „Dnes tento rozhovor podávam s najlepším vedomím a svedomím, že projekty, ktoré v rozhovore opisujem, sa nám podarí aj čím skôr dotiahnuť,“ hovorí Matej Šimášek, ktorý redakcii odpovedal na 15 otázok.

Od víťazstva v boji o post primátora poskytujete médiám prvý väčší rozhovor. Prečo až teraz?

Je pravda, že rozhovor sa rodí viac ako po pol roku od môjho nástupu do úradu. Pri tejto príležitosti chcem zdôrazniť, že som bol po celý čas v rovine mojich najbližších spolupracovníkov a od verejnosti viackrát dopytovaný, aby som sa vyjadril k dianiu v meste a k stavu, v akom sme úrad prebrali.

Výsledok volieb som prijal s pokorou, a preto moje osobné rozhodnutie bolo najprv zhodnotiť existujúci stav s chladnou hlavou a následne podľa toho systémovo nastaviť nové fungovanie radnice a mesta.

Aj preto som utlmil svoju aktivitu na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore minimalizoval komunikáciu na nevyhnutné prípady.

V akom stave ste prebrali mesto?

Po nástupe do funkcie som si potreboval vytvoriť určitý prehľad. Snažil som sa nevnímať nastavenie úradu a následne ho prispôsobovať mojím manažérskym pohľadom.

Mám zásadne rozdielne názory na to, ako by mali fungovať niektoré odbory, pričom osobne delím úradníkov v samospráve do dvoch skupín. Prvá časť, a to teraz hovorím s absolútnou úctou a rešpektom k ich práci, zabezpečuje obslužnosť obyvateľov. Ide o zamestnancov, ktorí riešia otázku daní, poplatkov, sociálnych služieb, kde musíme pomáhať obyvateľom a adresne a slušne komunikovať ich požiadavky a plniť ich potreby.

Druhá časť by mala fungovať proaktívne v prospech rozvoja mesta. Pripravovať projekty, investície, povolenia pre rozvoj mesta. Vzájomne musia tieto skupiny synergicky spolupracovať. A tam konkrétne sa snažím ja prispieť na základe svojich skúseností, keďže v samospráve i v súkromnom sektore sa týmto veciam roky venujem.

Čo sa týka ekonomického stavu mesta, tieto informácie boli viackrát medializované. Každý súdny človek vie, že situácia v meste i celkovo v samospráve je komplikovaná. My však hľadáme riešenia a pozeráme najmä vpred.

Osobitne by som sa v tomto smere chcel vyjadriť k fungovaniu mestských organizácií, kde sme obdobne zanalyzovali stav a už postupne prichádzajú aj prvé riešenia. V celom kontexte by som chcel povedať jednu vec. Nie som zástancom názoru, že veci treba riešiť radikálne, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Naopak, veci si treba premyslieť a systémovo nastaviť. V tejto súvislosti som navštívil niekoľko najúspešnejších primátorov na Slovensku a teda snažím sa mať čo najobjektívnejšie vstupy a následne i výstupy vo vzťahu k organizácii mesta.

Obdobne komunikujem s najúspešnejšími starostami a primátormi v regióne, v mnohom nám môžu byť stále inšpiráciou. Dnes sme preto v stave, že môžeme začať hovoriť o tom, ako ideme mesto meniť.

Ako?

Zásadným nástrojom je čerpanie mimorozpočtových zdrojov. Stav, v akom je dnes samospráva (výpadky podielových daní, energetická kríza, nevyhnutnosť zvyšovania platov prijatá parlamentom), nám dáva za úlohu mimoriadne pracovať s projektmi, ktoré zabezpečia finančné prostriedky na rozvoj mesta. Verím, že sme na správnej ceste.

Môžete byť konkrétnejší?

Áno, začnem cestami a cyklochodníkmi. Systémovo by som to rozdelil do dvoch kategórií. Projekty, ktoré sme prevzali po bývalom vedení mesta a bolo ich nevyhnutné dokončiť. Ide napríklad o dokončenie cyklochodníka do mestskej časti Horelica, kde dnes riešime vyjadrenia dotknutých orgánov, aby sme projekt mohli vôbec realizovať.

Nadviažem rovno druhou kategóriou, kde sme boli úspešní a získali peniaze na cyklochodník smerom do mestskej časti U Sihelníka, čo je veľmi dobrá správa. Ak sa všetko podarí, na konci roka, najneskôr na budúci rok, prepojíme Čadcu od Rakovej až po začiatok Oščadnice smerom na Krásno nad Kysucou jedným komunikačným systémom.

Keď sme pri cestách, práve realizujeme cestu k rybníkom v Megoňkách v Milošovej. Len pre zaujímavosť doplním, že sa nám podarilo urobiť tender, v ktorom sme proti pôvodne rozpočtovanej cene ušetrili takmer 100-tisíc eur, ktoré použijeme na realizáciu iných miestnych komunikácií.

Po rokoch sme dostali dotáciu z mimoriadneho fondu od štátnych lesov na poškodené cesty, kde je systém financovania 50:50 a zhruba ďalších 100-tisíc eur pôjde do ciest, ktoré boli poškodené ťažbou.

Do plánu obnovy projektujeme komunikáciu k priemyselnému parku. Zároveň sme mali rokovanie s primátorom Krásna nad Kysucou Jozefom Grapom, s ktorým sme riešili, ako prepojiť cyklotrasou Krásno nad Kysucou a Čadcu, vďaka čomu by sa nám otvorila cesta k Bystrickej cyklomagistrále. Áno, sú tu prekážky v pozemkoch, takže tu by som bol ešte striedmy. Zámer však máme a systematicky na ňom budeme pracovať.

Oprašujeme projekt cyklotrasy, ktorá by spojila korcháňsku časť s Milošovou, či opravu lokality v Dejovke na Milošovej. Analyzujeme, prečo bol v minulosti tento projekt neúspešný a pripravíme ho do septembrovej výzvy.

Plaváreň i športové haly sú v havarijnom stave, futbalisti roky volajú po rekonštrukcii štadióna či vybudovaní umelej trávy. Čo bude so športovým areálom?

Opäť začnem u projektov, ktoré máme zdedené po predchádzajúcom vedení mesta. Konkrétne ide o rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne. Museli sme dopracovať celú projektovú dokumentáciu, pretože nebola spracovaná statika. Zároveň neexistovala dokumentácia na elektrinu a ozvučenie. Aj preto sme vstúpili do rokovania s Fondom na podporu športu a došlo k polovičnej zmene tohto projektu. Popri tom sme dali dokončiť celú projektovú dokumentáciu. Do plánu obnovy sme teda podali projekt na rekonštrukciu celej budovy, kde odhadujeme náklad na 700-tisíc eur a zároveň do novembrovej výzvy Fondu na podporu športu spracovávame prípravu prefabrikátov a korčuliarskej trasy po obvode štadióna.

V partnerstve so súkromným sektorom sme pripravili projekt nafukovacej tenisovej haly, kde sa Viliam Herman snaží nadviazať na odkaz svojho syna, ktorý tento projekt pripravil. Hala bude stáť na kurtoch pri športovej hale. Dva kurty budú opravené v exteriéri a dva budú v hale, výška podpory je 250-tisíc eur z Fondu na podporu športu. Do plánu obnovy sme podali aj projekt rekonštrukcie športovej haly pri štadióne v hodnote 3-miliónov eur. V prípade úspešnosti týchto projektov si môžeme povedať, že nám vznikne ucelený areál.

Osobitný pohľad máme na ihrisko junior, kde sme dali pripraviť geometrické plány. Vysporiadanie pozemkov je alfa a omega toho, aby sme sa ďalej posunuli. Poznáme vlastnícke štruktúry, začali sme rokovania s väčšími vlastníkmi, aby sa nám podarilo areál dotvoriť. Postupne už robíme menšie kroky, meníme ploty, snažíme sa prevzdušniť areál, aby bolo vidno, ako tam športujú deti a aby bol zabezpečený poriadok a bezpečnosť, pretože za betónovými a plechovými plotmi sa zdržiavali mladíci, ktorí sem ale nechodili za športom. Od tejto aktivity si sľubujeme lepšiu komunikáciu so všetkými zainteresovanými, nakoľko chceme odkryť potenciál tohto areálu a naše zámery.

Ľudí rozhodne zaujíma aj oprava ciest a parkovacích miest na tejto ulici, dnes je to tankodrom.

Tu chcem ľudí poprosiť o trpezlivosť. V športovom areáli sú naplánované viaceré projekty, v najbližších rokoch budú tadiaľ prechádzať ťažké mechanizmy.