V tábore Záchranárik deťom mobily ani internet nechýbajú

Detský tábor organizovaný čadčianskou mestskou políciou otvoril svoje brány už po šiesty raz.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

OŠČADNICA. Dieťa v tábore a bez telefónu? V tejto dobe takmer nemožné. Prístup k mobilu vyžadujú nielen malí táborníci, ale hlavne ich rodičia, ktorí sú zvyknutí mať svoju ratolesť neustále pod dohľadom.

V zážitkovo- vzdelávacom tábore Záchranárik v Oščadnici, v ktorom sa tento rok stretlo 35 detí, sa to stať nemôže. Aktivít je toľko, že decká na smartfón jednoducho nemajú čas.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Stáva sa, že keď dáme na sociálnu sieť fotky, rodičia sú spokojní, ak to neurobíme, začnú volať, ako sa deti majú, čo celý deň robili. Aj to svedčí o tom, že sociálne siete a telefóny sa až nezdravo zapísali do našich životov,“ krútili hlavou lektori detského tábora, členovia Klubu mládeže mestskej polície. Tiež si tábor užívali rovnako ako ich zverenci, bez mobilov.

„Všetky aktivity pripravujeme s mladými dobrovoľníkmi, ktorí celoročne pôsobia v našom klube. V tábore sú potom obľúbenými animátormi, ktorí deti zabávajú a zároveň učia. Je to úžasné využitie potenciálu skvelých mladých ľudí a zároveň motivácia pre ďalšie deti, ktoré sa chcú následne tiež stať členmi nášho klubu a podieľať sa na našich celoročných aktivitách,“ uviedla preventistka mestskej polície Marcela Voreková.

Prečítajte si

Prečítajte si V Rakovej opäť súťažili dobrovoľní hasiči, lákadlom bola aj rekordná tombola Čítajte

Ako informoval náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet, tábor priniesol nabitý program, ktorého súčasťou bolo aj preventívne predchádzanie nežiaducich javov u detí a mládeže.

„Nosnou myšlienkou tohto pobytu bolo oboznámiť deti so základnými princípmi bezpečného správania, aby sa nestali obeťou kriminálneho činu, aby vedeli, ako rozpoznať znaky šikanovania, ako bezpečne tráviť čas na internete, aby sa nestali obeťami kyberšikanovania,“ uviedol Linet.

Program sa počas piatich dní niesol v znamení približovania práce všetkých záchranných zložiek, deti sa oboznámili už s prácou mestskej a dopravnej polície, vyriešili rôzne záhady, snažili sa nájsť páchateľa, riešili rôzne nebezpečné dopravné situácie, záchranárske situácie a podobne.

„Taktiež sa oboznámili s prácou služobnej kynológie policajného zboru, kde im predstavili služobných psíkov v akcii. Ďalej sa oboznámili s činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru Oščadnica, ktorý im pripravil aj veľkú penovú šou,“ doplnil s tým, že na posledný deň bola plánovaná návšteva príslušníkov z armády SR, predstavenie ich práce a ukážka práce Horskej záchrannej služby.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Nový cyklochodník spojí atraktivity kysuckého pohraničia Čítajte

Za sídelný stan si táborníci opäť vybrali penzión Gajúz family pod Veľkou Račou v Oščadnici. Podľa vyjadrenia Marcely Vorekovej, jednou z najúčinnejších metód, ako riešiť problémy, je predchádzanie ich vzniku realizáciou organizovanej a cielenej prevencie, a to aj formou detských letných táborov.

“Sme presvedčení o tom, že predpokladom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť. A keď učenie je neformálne a spojené s hrami, deti to milujú a pri zábave a súťažiach sa vzdelávajú. Spoločenské prostredie dieťaťa je neustále podmieňované rôznorodými vplyvmi. Dieťa sa stretáva aj s náročnými životnými situáciami, ktoré prinášajú a vyvolávajú vznik sociálno-patologických javov. Deti sa prestávajú hrať, obrovské množstvo času venujú telefónom a tabletom, často sa už v mladom veku uchyľujú k alkoholu a drogám,“ vyjadrila sa preventistka.

„Bolo skvelé vidieť, že aj dnešné deti sa dokážu spolu rozprávať, zabávať, tancovať a sú šťastné aj bez mobilných telefónov. Mali by sme dnešným deťom dopriať viac takejto voľnosti a radosti a ukázať im, že aj bez technologických vymožeností sa dá žiť plnohodnotný život,“ dodal na záver náčelník MsP v Čadci.