Z telefonátu zostal v šoku. Nečakaný koniec v Martine ho opäť privial na Kysuce

Dvadsaťpäťočný zadák patril k veľkým oporám bývalého klubu.

Tomáš Brodňan je mladý kysucký obranca, ktorý robil prvé futbalové krôčiky v Radoli. Odtiaľ prešiel k mládeži MŠK Žilina a následne si niekoľko sezón obliekal dres MŠK Kysucké Nové Mesto. Vlani obdržal zaujímavú ponuku z tretej ligy. Upísal sa Martinu, kde sa rýchlo uchytil a ihneď sa zaradil k oporám.

Svoj veľký potenciál preukazoval prakticky v každom zápase. Spokojný bol on a aj jeho klub. Na prvý pohľad ideálna spolupráca mala mať pokračovanie aj v nadchádzajúcom ročníku. Mala. Prišiel nečakaný koniec a návrat domov.

Viac nám o celej situácii a aj o staronovom pôsobisku porozprával samotný futbalista, ktorý by mal patriť k najlepším defenzívnym hráčom štvrtej ligy.

V článku sa dočítate Kde sa dozvedel o konci v Martine

Aká bola jeho reakcia

Aký bol dôvod náhleho konca

Či sa hnevá na svoj bývalý klub

S akými ambíciami prichádza na Kysuce

Či sa ešte obzerá po profesionálnej kariére

a ďalšie...

Do Martina ste odišli na začiatku vlaňajšej sezóny, pričom ste sa posunuli o ligu vyššie. Čo pre vás znamenal príchod do tohto tímu?

Keď som prestupoval z Kysuckého Nového Mesta do Martina, bola to pre mňa veľká výzva. Predsa len, vyššia súťaž, náročnejšie zápasy a ja som sa chcel neustále posúvať. Rýchlo som si zvykol a zapadol do kolektívu. Stal som sa členom základnej zostavy a na trávniku sa mi darilo.

Odohral som vydarené zápasy, za ktoré som sa dostal aj do výberu Stredoslovenského futbalového zväzu. Jeseň bola v našom prípade solídna, ale prišla jar...

Čo sa stalo?

Nezačali sme vôbec dobre. Prehrali sme tri zápasy v rade, čiže v tíme nemohla vládnuť pohoda. Následne sme odštartovali šnúru šiestich duelov bez prehry. Tréneri boli spokojní s mojou výkonnosťou, čo mi viackrát prízvukovali. Lenže i tak nám hrozilo vypadnutie, keďže o súťaž nižšie putovali až štyri tímy.

Tri kolá pred koncom bol odvolaný tréner Šuhaj, ktorý ma do klubu priviedol. V predposlednom kole som dostal červenú kartu a v poslednom mal tak stopku. Prišiel nový kormidelník, moja pozícia sa zmenila.

Ako sa situácia vyvinula po sezóne?

Ako som spomínal, posledné dve kolá som nehral, hoci pred nimi som mal plnú minutáž. Našťastie, zachránili sme sa v poslednom zápase a skončili na desiatom mieste. Po sezóne sme si sadli s vedením. Povedali mi, že som kľúčový hráč tímu a rátajú so mnou aj do nasledujúcej sezóny.

Nemali ste iné ponuky?

V Martine som bol spokojný a cítil som, že si ma chcú ponechať, takže som vnímal dôveru vedenia. Priznám sa, odmietol som viaceré zaujímavé ponuky a mysľou sa už sústredil na ďalšiu sezónu. No potom prišiel šok...