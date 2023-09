Sumár 4. ligy: Čadca s prvou výhrou, Staškov inkasoval gól v posledných sekundách

Štvrtá liga pokračovala ďalším kolom, až štyria zástupcovia z Kysúc odohrali svoje zápasy už v sobotu, v nedeľu dopoludnia sa predstavilo aj Krásno nad Kysucou.

Pozrite si výsledky, góly, zostavy a komentáre zo zápasov všetkých tímov z Kysúc.

4. LIGA

Stráňavy – Kys. Nové Mesto 1:3 (0:1)

Zápas začal opatrne z oboch strán. Hostia sa dostali do šance už v 9. minúte, ručnú brzdu zatiahol M. Janči, ktorý uvidel žltú kartu a hlavný rozhodca nariadil pokutový kop. Štefunda z bieleho bodu posiela hostí do vedenia – 0:1. Potom sa hralo prevažne medzi šestnástkami, v 35. minúte M. Janči stiahol prenikajúceho Girmana, za čo uvidel aj druhú žltú kartu a bol vylúčený. Od tohto momentu prevzali iniciatívu hostia, ktorí držali loptu na svojich kopačkách a umnou hrou čakali na svoju šancu. Hostia sa dostali do dvoch či troch vyložených šancí, ale nedokázali ich premeniť. Po góle volal hlavne pokus Martinčeka, ktorý z piatich metrov prekopol prázdnu bránku.