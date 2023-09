Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom Radoslavovi z Rakovej. Nevideli ste ho?

Muž nastúpil na vlak, do práce však nedorazil.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

RAKOVÁ. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po nezvestnom mužovi, ktorý odišiel do práce, do ktorej však nedorazil.

"44-ročný Radoslav Hajduk v pondelok 21. augusta v doobedňajších hodinách odišiel z domu na vlakovú stanicu do Čadce, odkiaľ cestoval vlakom do Bratislavy a následne do Senca, kde mal vykonávať stavebné práce," informuje policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Netradiční cestujúci na letisku v Ostrave. Šelmy z ranča v Oškerde previezli do Indie Čítajte

Do miesta výkonu práce však nedorazil a dodnes o sebe nepodal žiadnu správu.

Radoslav je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči a krátke blonďavé vlasy.

Pri odchode mal oblečené béžové nohavice, bledú košeľu s dlhým rukávom a so sebou mal čiernu cestovnú tašku.

Nezvestný Radoslav Hajduk (zdroj: Polícia)

Akékoľvek informácie k nezvestnému mužovi je potrebné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení PZ.