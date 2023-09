Krásno slávilo počas víkendu Dni mesta spevom, tancom aj športom

Uplynulý víkend sa v Krásne nad Kysucou niesol v znamení osláv 22. výročia udelenia mestských výsad z roku 2001.

KRÁSNO NAD KYSUCOU.Ako každý rok prvý septembrový víkend patrí najmladšiemu mestu na Kysuciach, Krásnu nad Kysucou, oslavám udelenia mestských výsad. Krásnu bol v roku 2001, teda pred 22 rokmi, oficiálne udelený štatút mesta práve v Deň ústavy 1. septembra.

„Ľudia oslavujú meniny, narodeniny, tak aj mesto by si malo každoročne pripomínať tento dátum. Robíme to však hlavne preto, aby sme poďakovali našim spoluobčanom, veď v posledných rokoch mesto nielen dospievalo, ale aj prerástlo oveľa väčšie a staršie mestá, stalo sa centrom, no bez ľudí a ich pomoci by sa mesto takto nerozvíjalo a to si práve teraz pripomíname,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Počas Dní mesta si radnica pre jeho obyvateľov aj návštevníkov pripravila zaujímavý kultúrny, ale i športový program.

Rockový piatok

Oslavy vypukli v piatok 1. septembra. Večer sa námestie zaplnilo fanúšikmi rockovej hudby. Ľudia z celého slovenska si užili nášup domácich Mad Frequency s frontmanom Rudym Zajacom, ktorá v tomto roku oslavuje 20 rokov na pódiách.

Lákadlom večera bolo vystúpenie stálice slovenskej hudobnej scény Horkýže slíže. Viac ako tisícka fanúšikov si zaspievala známe hity ako napríklad Malá Žužu, Silný refrén a mnohé ďalšie. Fanúšikovia počas koncertu spolu s kapelou spievali, skákali aj kričali. Za celý vynikajúci koncert skupina dostala obrovský potlesk.

Športová sobota

Sobota patrila v Krásne nad Kysucou športu a deťom. Do areálu základnej školy prišli deťúrence v sprievode rodičov aj starých rodičov. Tu ich už čakali podľa veku tri okruhy s rôznymi prekážkami. Beh pomedzi kužele, preskok na lane, hod loptou či preskok cez debnu.A veruže to bola zábava. Najmenším deťom pomáhali na dráhe rodičia.

„Vymyslieť jednotlivé prekážky tak, aby ich decká zvládli, nebol pre mňa vôbec žiadny problém, veď aj ja sám mám deti a viem, čo dokážu,“ povedal autor bežeckých okruhov Ján Drahniak.

Popoludní sa deti tešili na rozlúčku s prázdninami, ktorú pre ne na námestí pripravila zábavná dvojica Zvedavka a kúzelník.

„Keby sa ma niekto spýtal, ktorú časť života by som chcel prežiť ešte raz, bez váhania by som odpovedal, že roky, kedy naše deti boli malé. Preto v Krásne nad Kysucou robíme podujatia, kde môžu rodičia tráviť spoločné chvíle so svojimi malými deťmi,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa a dodal, že treba denne ordinovať svojim ratolestiam pobyt na čerstvom vzduchu a nedovoliť im leňošiť pri počítačových hrách alebo pred televíznou obrazovkou.

Okrem detí patrila sobota ja turistom. Turistický oddiel HKO pripravil Turistický pochod osadami, ktorého sa zúčastnilo 170 turistov z celého Slovenska. Na výber boli 3 trasy, všetky so začiatkom pri Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou. Účastníci sa mohli pokochať krásnymi výhľadmi, panorámami či tradičnou ľudovou architektúrou osád.

Súboj o Pohár primátora mesta absolvovali aj vzpierači. Z piatich tímov si najviac bodov odniesli domáci borci z TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Počas súbojov upútalo aj exhibičné vystúpenie trojnásobného majstra sveta Vladimíra Macuru, ktorý svoju úspešnú kariéru odštartoval práve v Krásne, kde od detstva trénoval pod taktovkou Miroslava Škrobiana.

„Vzpieranie je drina, no keď sa po dobrom výkone postavíš na bedňu, počuješ slovenskú hymnu, ten pocit stojí za to a veľmi ma inšpiruje k ďalším výkonom,“ povedal Vlado Macura.

„Keď sa niekedy spomenula činka, všetci sa báli, že ich deti ostanú malé, nebudú rásť, no opak je pravdou. Rodičia vidia, akí chlapi vyrástli z ich detí, aj keď so vzpieraním začali v deviatich rokoch. Vychovali sme veľa reprezentantov, ktorí dosahujú výborné výsledky,“ uviedol Miroslav Škrobian.

„Šport v našom meste sa rozvíja. Nejde len o futbal, snažíme sa vyjsť v ústrety všetkým športovým klubom. Aj pre vzpieračov mám dobrú správu. Plánujeme rekonštrukciu tejto telocvične, kde bude nová podlaha, nové náradia, aby sa im lepšie pripravovalo na súťaže,“ vyjadril sa Jozef Grapa.

Slávnostná folklórna aj hasičská nedeľa

Nedeľné doobedie patrilo tradičnej svätej omši, ktorú celebroval dekan farnosti Marián Vojtek. Po nej už ulice patrili dobrovoľným hasičom, ktorí sa rozhodli zmerať si sily na 13. ročníku Hasičskej súťaže o pohár primátora mesta Krásno nad Kysucou. Ako inak,aj tu uspeli hasiči z Krásna nad Kysucou, ktorí si odniesli sj putovný pohár.

V popoludňajšom kultúrnom programe sa predstavili Barborka Šusteková a Jakub Kolembus, Kysucká muzička, domáca Folklórna skupina Vrabčiar, Folklórny súbor Drevár, Lupežovo z Vysokej nad Kysucou, Zborovskí heligonkári, Partia od Žiliny a záver programu patril obľúbenej kapele Cico band a Rene Rendy.

„Dni mesta, tak ako aj tie predošlé sa vydarili. Môžem povedať, že je vidieť, že práve pri tomto podujatí si Krásňania uvedomujú, aký významný deň bol ten, v ktorý dostalo Krásno dekrét, ktorý obec ustanovil za mesto,“ uviedol na margo podujatia primátor Krásna Jozef Grapa.

„O dva roky sa ľudia môžu tešiť na oslavu 700 rokov od prvej písomnej zmienky o Krásne nad Kysucou. Tomu prispôsobíme ja program, ktorý bude veľkolepý,“ uzavrel Grapa.

