Dominik Klimek: Na Všestrannú pohybovú prípravu by ma nemuseli presviedčať

Nový projekt Všestranná pohybová príprava má svojho ambasádora.

ČADCA. V osobe majstra sveta a Slovenského reprezentanta Dominika Klimeka získal nový projekt Všestranná pohybová príprava silnú posilu.

Novinka medzi voľnočasovými aktivitami žiakov základných škôl zaujala už cez prázdniny kde sa Dominik prezentoval ako vnímavý a pripravený profesionál. Prečo neváhal a prikývol na možnosť stať sa ambasádorom projektu.

V krátkom a výstižnom rozhovore prezradil všetko podstatné a pridal novinky zo svojho osobného života.

nový projekt Všestranná pohybová príprava (zdroj: Miroslav Truchlik)

Dominik, stali ste sa ambasádorom nového projektu ktorý práve vstupuje do škôl. Čo to pre vás znamená?

Pre mňa je to možnosť robiť naďalej to, čo robím už niekoľko rokov. Možnosť prilákať a motivovať viac mladých ľudí na športovú cestu. Som veľmi rád, že aj na Kysuciach sa začína niečo v tomto smere diať.

Budem sa snažiť vzbudiť u mladých lásku k športu a viesť ich tou správnou cestou. Som rád, že práve ja môžem ako ambasádor zosobňovať tieto hodnoty.

Ako vnímate všestrannú pohybovú prípravu vy osobne?

Niečo, do čoho by som sa ako mladý človek hrnul, na čo by ma dlho nemuseli presviedčať. Predstavte si, že sa naučíte základy v každej športovej disciplíne, budete mať skvelých vzdelaných trénerov, ktorí už aj ako športovci niečo dokázali a majú vzťah k mladým. To by ma určite bavilo.

Práca s deťmi a mladými ľuďmi je iste zaujímavá. Čo vás na nej baví najviac?

Deti dokáže úprimne nadchnúť každá nová vec s ktorou prídu do kontaktu a keď sa ju naučia sú šťastné. Oproti mnohým dospelákom prežívajú a preciťujú svet srdcom, žijú len pre ten moment a nelámu si hlavu so zajtrajškom alebo včerajškom. Baví ma, že im môžem ísť príkladom a učiť ich.

Aby mali rodičia istotu, že sa ich dieťa vyvíja správne po pohybovej stránke, na čo sa majú zamerať?

V dnešnej dobe by sa deti mali zamerať na viac pohybu a aktívne tráveného voľného času ako sedenia za počítačom a mobilom. Taktiež odporúčam porozumieť správnym stravovacím návykom a významu zdravej stravy.

Cukríky, čokolády a iné „chuťovky“ po ktorých síce deti bažia a chutia im, v konečnom dôsledku nepôsobia dobre na ich organizmus. To musia ustriehnuť rodičia. A ďalej určite sa od mala všestranne pohybovo rozvíjať.

Na čo sa chcete najviac zamerať v projekte Všestranná pohybová príprava.

V projekte sa budem už aj ako čerstvý kondičný tréner 4. kvalifikačného stupňa zameriavať na všeobecné rozvíjanie silových, rýchlostných aj vytrvalostných schopností prostriedkami, ktoré sú deťom blízke a nadchnú ich.

Taktiež ako majster sveta v streetworkoute z roku 2022 sa budeme venovať cvičeniu s vlastnou hmotnosťou ako sú základy stojok, základné lokomócie z gymnastiky a parkouru.

Nedávno ste obhájili titul Bakalára so zaujímavou témou a výsledkami z praxe.

Áno, som čerstvý bakalár a taktiež kondičný tréner ako som spomínal vyššie. Môj výskum sa odohrával na ZŠ M.R. Štefánika v Čadci a zisťoval som aký vplyv bude mať 8-týždňový program zostavený výlučne z cvičení s vlastnou hmotnosťou na silové schopnosti žiakov 8. ročníka.

Výsledky boli jasné. V troch testoch silových schopností sa po absolvovaní mnou zostaveného tréningového programu ich silové schopnosti zlepšili priemerne o 33% v každom z týchto testov. Podľa štatistických metód vyšlo, že ide o štatisticky významné zlepšenie.