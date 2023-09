Migrantov zadržaných v Poľsku vracajú na Kysuce, majú slovenské doklady

Za ostatný týždeň zaznamenali v Skalitom niekoľko skupín utečencov.

Migrantov so slovenskými dokladmi vracia poľská hraničná stráž na Slovensko. (Zdroj: Pavol Stolárik)

SKALITÉ. Internetový portál poľskej hraničnej stráže uvádza, že v stredu 6. septembra príslušníci Pohraničnej stráže v Tuplice zadržali v nákladnom priestore dodávky tridsať sýrskych občanov, vrátane piatich maloletých.

„Vozidlo bolo prispôsobené len na prepravu tovaru, ktorý predstavoval ohrozenie života a zdravia osôb prepravovaných v takýchto podmienkach. Po vykonaní kontroly legálnosti pobytu bolo zistené, že cudzinci sa zdržiavali na území Poľskej republiky bez dokladov, ktoré ich k tomu oprávňovali a že sa spoločne a po porade s inými osobami pokúsili neoprávnene prekročiť hranice z Poľska do Nemecka,“ uviedla poľská hraničná stráž s tým, že všetci cudzinci dostali rozhodnutia, ktoré ich zaväzujú vrátiť sa do krajiny pôvodu.

"Všetci mali doklady potvrdzujúce pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenska. Potvrdili, že sa chcú dostať do Berlína,“ dodali Poliaci.

Ich cieľom je Nemecko

Najbližším hraničným prechodom medzi Slovenskom a Poľskom je Skalité-Zwardoň. Práve v Skalitom už niekoľko dní zaznamenávajú zvýšený pohyb utečencov.

V stredu 6. septembra v obci kempovali dve približne dvadsaťčlenné skupiny dospelých s malými deťmi.

Pri kontrole čadčianski policajti zistili, že všetci utečenci pochádzajú zo Sýrie a majú vystavené potvrdenia o zotrvaní cudzinca na území Slovenska.

Slovensko je jediný štát, ktorý takéto potvrdenie vydáva. Vláda v súčasnosti navrhuje, aby toto opatrenie zo zákona o pobyte cudzincov bolo vypustené.

Oslovili sme mladíka, ktorý ako jediný z celej skupiny ako-tak ovládal angličtinu. Predstavil sa ako Abas. Na otázku, aká je ich cieľová destinácia a ako sa sem dostali odpovedal, že všetci idú do Nemecka.

„Doviezli nás sem z Poľska. Musíme tu počkať dve-tri hodinky, kým po nás príde auto a budeme v ceste pokračovať,“ odpovedal lámanou angličtinou Abas a zaujímalo ho, kde sa dajú kúpiť potraviny a telefónne karty.

Na hranicu vozia migrantov autobusy

Starosta Skalitého Jozef Cech uviedol, že takýto enormný nárast neznámych osôb zaznamenali na území dediny už minulý týždeň.

„Poliaci ich vozia autobusmi na hranice, odkiaľ sa presúvajú po obci, bez batožiny s malými deťmi. Keďže na Skalité vedie prvý hraničný prechod s Poľskom na severozápade, každým dňom táto situácia graduje. Dnes dopoludnia našou obcou prechádza päťdesiat migrantov. Ani netušíme, koľkí prejdú v noci po cestičkách mimo obec. Nemecko zavrelo hranice s Českou republikou, migranti tak chodia cez Poľsko a vracajú sa k nám. Po zverejnených správach o teroristoch sa ľudia v Skalitom obávajú o svoju bezpečnosť, o bezpečnosť malých detí, ktoré sa v tomto čase sa vracajú domov zo školy,“ povedal Jozef Cech.

„Niektorí z utečencov skúšajú zatvorené brány, domy. Možno to nemyslia zle, no dohovoriť sa s nimi nevieme. Komunikujem s cudzineckou políciou, ďalšími orgánmi, no odpovede, čo s nimi máme robiť, nedostávame, keďže na území Slovenska sú títo utečenci legálne. Odkazujú nás na mimovládne organizácie," povedal starosta Skalitého.