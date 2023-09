V Krásne nad Kysucou otvorili novú ambulanciu všeobecného lekára

Pacientom bude slúžiť od pondelka 11. septembra.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Po uzatvorení ambulancie všeobecnej lekárky ostalo v Krásne nad Kysucou bez všeobecného lekára viac ako tisíc ľudí, ktorí si museli hľadať nového v iných zdravotníckych zariadeniach.

Radnica sa pustila do úpravy nových priestorov, aby vytvorila podmienky pre novú ambulanciu. Stavebné práce boli ukončené koncom augusta a v stredu 6. septembra požehnal vynovené priestory čakárne aj vyšetrovne kaplán Miroslav Crkoň. S prvými ošetreniami pacientov začnú v pondelok 11. septembra.

„Ambulanciu všeobecného lekára sme potrebovali ako soľ. Po rýchlom odchode pani lekárky Marty Korduliakovej zo zdravotných dôvodov sme ihneď začali hľadať náhradu. Zohnať lekára je v tomto období nad ľudské sily, mal by to riešiť štát, samosprávny kraj. Ale dovolať sa niekde pomoci nie je možné, preto som rád, že sa táto dobrá vec podarila,“ povedal pri otvorení primátor Jozef Grapa s tým, že v meste by sa uživila ešte ďalšia takáto ambulancia, keďže Krásno je spádovou oblasťou aj pre Bystrickú dolinu a všeobecného lekára nemajú ani v blízkom Dunajove.

„Uvidíme, ako sa nová ambulancia rozbehne. Veľa našich občanov je pri iných lekároch, no veríme, že si sem nájdu cestu, aby nemuseli dochádzať a mali zdravotnú starostlivosť poruke. Prínosom to bude pre všetkých obyvateľov, no hlavne pre imobilných pacientov, ktorí boli nútení hľadať ošetrenie u lekárov od Čadce až po Kysucký Lieskovec. Celú rekonštrukciu sme urobili s bezbariérovým vchodom, priestrannou čakárňou, novými hygienickými zariadeniami, aby priestory spĺňali požiadavky 21. storočia,“ doplnil primátor Krásna nad Kysucou.

"Novootvorená ambulancia bude fungovať štandardným spôsobom. Postupne bude uzatvárať zmluvy s pacientami a na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami bude poskytovať bežnú zdravotnú starostlivosť 'obvodného' lekára," uviedla lekárka Zuzana Krchová, ktorá bude v novovzniknutej ambulancii ordinovať.

Do ambulancie je možné vopred sa objednať v prípade preventívnej prehliadky, predoperačného vyšetrenia, potvrdenia do práce alebo v prípade potvrdenia na vodičský preukaz.

"Ambulantná povaha všeobecného lekára so sebou prináša najmä akútne stavy, ako napríklad bolesti brucha, horúčky či hnačky. Preto musí byť každý pacient vyšetrený na základe novovzniknutých ťažkostí, ktoré neplánoval dopredu. Následne bude určená liečba, prípadne bude odporučený na ďalšie odborné vyšetrenia. Nie je možné každé vyšetrenie odstopovať Náš systém bude preto taký, že pacient príde a počká si, kým sa dostane na rad," vysvetlila lekárka.

Podľa jej slov sú na počiatočný nápor pacientov pripravení. Výhodou je aj blízkosť odborných ambulancií, ušno-nosno-krčnej, neurologickej či gynekologickej. V blízkej dobe by mal začať v Krásne vykonávať lekársku prax aj urológ.

Ďalším krokom k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v Krásne nad Kysucou bude podľa slov primátora Jozefa Grapu vytvorenie mestskej zdravotníckej spoločnosti, ktorá by mala zastrešovať začínajúcich lekárov na základe pracovnoprávneho vzťahu.

„Takáto zdravotná spoločnosť by mala zamestnávať lekárov, ktorí začínajú lekársku prax a odbremeniť ich od byrokratickej záťaže. Zabezpečí tiež ekonomiku, účtovníctvo, potrebné školenia a povolenia. Potom bude záležať na nich, či budú chcieť pokračovať v zamestnaneckom pomere, alebo sa pustia cestou privátneho lekára,“ ozrejmil primátor.



„Ambulancie v zdravotnom stredisku sa odpredali do súkromného vlastníctva, čo bolo chybou. Preto teraz hľadáme možnosti, ako ich odkúpiť späť do vlastníctva mesta, “ uzavrel Jozef Grapa.

