Komunitná záhrada v Čadci je hotová. Na stromoch sa objavuje prvá úroda

Tvrdá práca dobrovoľníkov priniesla želaný výsledok.

ČADCA. Mať vo svojom okolí oddychovú zónu plnú zelene si praje snáď každý obyvateľ mesta. Zanedbané a zarastené plochy by mohli dostať nový zmysel aj vďaka komunitným záhradám a oddychovým zónam.

Ideálnym príkladom je projekt Zelené oázy Naše m(i)esto, ktorý spája samosprávu a dobrovoľníkov. Pilotný projekt má byť inšpiráciou pre ďalších aktívnych ľudí, ktorým záleží na mieste, kde žijú.

„Tento projekt získal svoju finálnu podobu po niekoľkomesačnej príprave a množstve práce dobrovoľníkov. Úlohou obyvateľov vnútrobloku teraz bude si komunitnú záhradu naplno užívať a s láskou si ju udržiavať,“ povedala iniciátorka projektu poslankyňa Viera Strýčková.

Dodala, že úlohou poslancov je zjednocovať aktivistov a spájať ľudí tak, aby mesto fungovalo a napredovalo. Je tu veľa šikovných ľudí, ktorí chcú vo svojom okolí niečo meniť a je na nás, poslancoch, aby sme im to umožnili a pomohli realizovať.

Posledné práce sú ukončené

Osadením troch lavičiek a namaľovaním pingpongového stola sa ukončila posledná časť tohto dôležitého projektu. Ani pri budovaní komunitnej záhrady na Hurbanovej ulici nechýbalo Občianske združenie Pre krajšie Kysuce.

„Umiestniť kruhové lavičky sme si chceli vždy vyskúšať, pretože keď sa to podarí, tak vyzerajú úžasne. Samotné osadenie lavičiek bola zaujímavá skúsenosť aj s komplikáciami, keďže sme museli byť veľmi opatrní, aby sme nepoškodili korene stromov a celý terén bol vo svahu. Myslím že sa nám to podarilo veľmi dobre aj s pomocou miestnych. Bez nich by to naozaj nešlo, mal som seknuté kríže,“ hovorí so smiechom predseda združenia Marcel Hlaváč.