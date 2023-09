Horúce rakovské hody prilákali stovky návštevníkov

V programe vystúpili viaceré hudobné zoskupenia.

V druhú septembrovú nedeľu sa v obci Raková uskutočnili tradičné hody. Začali sa slávnostnou svätou omšou na Námestí Janka Palárika. Celebroval ju Jozef Kocifaj, miestny rodák, v súčasnosti notár Žilinskej diecézy. V homílii pripomenul, že sviatok Narodenia Panny Márie, ktorému je zasvätený rakovský kostol, patrí k najstarším vôbec a keby sme chceli k jeho koreňom, dostali by sme sa až do kolísky kresťanstva – do Izraela.

V kázni sa tiež vrátil niekoľko rokov späť, zaspomínal si na miesta, kde ako chlapec pravidelne chodieval. „Letmý pohľad na vás mi pripomína zážitky zo školy a množstvo vecí, ktoré čas akoby už odvial. Ale má to svoj zmysel,“ povedal v príhovore. Slávnostnú svätú omšu hudobne sprevádzal miestny spevácky zbor Gaudium.

Popoludní bol už pripravený bohatý kultúrny program. Odštartovali ho sestry Bacmaňákové. Spevom a hrou na heligónku potešili množstvo prítomných. Na pódiu ich následne vystriedali miestne deti – predstavili sa Alžbetka a Stanko Kovalíčkovci, Viki Lašová, Alica Dolečková a Tomáš Kubaška, ale aj detský folklórny súbor Púpavienky z Rakovej či hudobníci Púpavy.

Vrcholom vydareného horúceho popoludnia bolo vystúpenie obľúbenej slovenskej hudobnej skupiny HRDZA, ktorá roztancovala miestne publikum. Záver už tradične patril zoskupeniu TRIO BAND, ktoré dalo bodku za vydareným dňom.

Súčasťou hodového dňa bolo aj vyhlásenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku. Počas hodových slávností si mohli návštevníci pozrieť výstavu drobných zvierat, navštíviť predajné stánky, občerstviť sa dobrým jedlom či vyšantiť na kolotočoch.

Horúce letné počasie prilákalo do obce stovky nielen domácich, ale aj návštevníkov z okolia. Rakovské hody charakterizovala výborná nálada a bohatý program pre všetky vekové skupiny. Pochvalu si zaslúži aj obec a všetci, ktorí sa podieľali na príprave podujatia.